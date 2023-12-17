Advertisement
HOME NEWS NEWS

Sampaikan Visi dan Misi, Caleg Perindo Blusukan di Jakarta Utara

Giffar Rivana , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |00:18 WIB
Sampaikan Visi dan Misi, Caleg Perindo Blusukan di Jakarta Utara
Caleg Perindo di Koja/Foto: MNC Portal
A
A
A

JAKARTA - Calon legislatif (Caleg) Partai Perindo, Antonius Riyanto Saputro dari dapil 2 DKI Jakarta mengunjungi berbagai tempat yang menjadi wilayah kampanyenya.

Salah satu yang didatanginya adalah Komplek UKA, di Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

Anton mengungkapkan, kegiatan tersebut sengaja dia lakukan untuk melakukan silaturahmi dan menyapa secara langsung warga yang terdapat di Komplek UKA tersebut, sekaligus menyampaikan program-program dari Partai berlambang burung Rajawali itu.

"Kita menyampaikan visi dan misi program-program Partai Perindo, saya sekalian menjadi caleg DPRD DKI nomor urut satu perlu saya sosialisasikan diri saya," kata Anton kepada wartawan, Sabtu (16/12/2023).

"Saya memperkenalkan diri saya supaya lebih dekat dengan hati masyarakat," tambah Anton Riyanto.

Halaman:
1 2
      
