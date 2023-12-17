Advertisement
HOME NEWS NEWS

Warga Koja: Progam Partai Perindo Bantu Masyarakat

Giffar Rivana , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |01:10 WIB
Warga Koja: Progam Partai Perindo Bantu Masyarakat
Caleg Perindo di Koja/Foto: MNC Portal
A
A
A

JAKARTA - Warga Komplek UKA, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, menyambut baik Calon legislatif (Caleg) Partai Perindo, DKI Jakarta dapil 2, Antonius Riyanto Saputro alias Anton yang blusukan di Koja.

Salah satu warga Nasir (54) mengatakan, Anton adalah orang yang sosialisas dan bermasyarakat. Hal tersebut diungkapkan saat dirinya mengahadiri acara kampanye Anton di lingkungan rumahnya.

"Alhamdulillah, Bapak Anton ini orangnya sosialis, bermasyarakat. Baru dateng di masyarakat sini langsung akrab dengan masyarakat sini, jadi diterima dengan hati yang tulus dan iklas di komplek ini. Mudah-mudahan beliau jadi dengan dukungan masyarakat sini dan doanya kita semua,” ujarnya, Sabtu (16/12/2023).

Selain itu, kata Nasir Partai Perindo sendiri merupakan partai yang bagus dari segi-segi programnya untuk memajukan masyarakat Indonesia.

"Alhamdulillah Perindo memang partai yang baik, bagus. Untuk program-programnya ngena di hati masyarakat rakyat Indonesia," ucap Nasir.

Nasir pun berharap jika Partai Perindo bisa terus hadir di samping masyarakat dan bisa lebih membantu kesejahteraan rakyat Indonesia.

"Harapannya ke depan ini, terhadap rakyat ini Perindo lebih dekat lagi, lebih membantu lagi," pungkas Nasir.

Halaman:
1 2
      
