Serap Aspirasi Warga Koja, Caleg Perindo: Lima Tahun ke Depan Kemenangan Kita Bersama

JAKARTA - Calon legislatif (Caleg) DPRD DKI dapil 2 DKI Jakarta, dari Partai Perindo, Antonius Riyanto Saputro menyerap aspirasi masyarakat saat dirinya melakukan kampanye di Komplek UKA, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Sabtu (16/12/2023).

Dalam kesempatan itu, dia mengatakan jika dirinya mendapat banyak aduan dari masyarakat soal caleg yang hanya datang jika ada maunya saja, lalu pergi dan tak kembali setelah duduk di kursi legislatif.

"Kebanyakan masyarakat mengadukan bahwa mereka banyak kecewa dengan caleg-caleg sebelumnya yang mereka dukung. Sudah jadi, tapi lupa dengan masyarakat tersebut," kata Anton kepada wartawan, Sabtu (16/12/2023).

Anton berjanji, jika terpilih nanti dia akan memperjuangkan hak masyarakat, dan terus benar-benar mengawal perjuangan bersama selama lima tahun ke depan.

"Itu yang akan saya perjuangkan nantinya. Ke depan dan lima tahun kedepan ini benar-benar kita kawal untuk menjadi kemenangan kita bersama supaya masyarakat sejahtera," ucap Anton.