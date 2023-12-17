5 Fakta Kecelakaan Bus Handoyo Terguling Tewaskan 12 Orang, Sopir Dianggap Lalai!

JAKARTA - Kapolres Purwakarta, AKBP Edwar Zulkarnain menyampaikan hasil penyelidikan sementara perihal kecelakaan tunggal Bus Perusahaan Otomotif (P.O) Handoyo di tol Cipali Kilometer 73 yang menewaskan 12 orang.

Berikut fakta yang berhasil dihimpun:

1. Akibat Kelalaian Sopir

Edwar mengatakan, kecelakaan bus penumpang yang menewaskan 12 orang, diduga akibat kelalaian supir yang mengakibatkan kendaraan oleng.

"Dugaan sementara bus tersebut mengalami kecelakaan lantaran kelalian pengemudi,’’ ucap Edwar dalam keterangannya, Jumat (15/12/2023).

2. Bus Melaju dengan Kecepatan Tinggi

Edwar menjelaskan Bus berjurusan Yogyakarta-Bogor itu melaju dengan kecepatan tinggi dari arah arah Cirebon menuju arah Jakarta di KM 72/B Tol Cipali. Saat menemui tikungan tajam, Edwar menuturkan bus berbelok dengan menikung ke kiri namun pengemudi berinisial R (27) kurang mengantisipasi tikungan tersebut.

"Kondisi jalan tersebut menikung ke kiri dan diduga pengemudi kurang antisipasi sehingga kendaraan oleng dan tidak terkendali. Setelah oleng, bus tersebut menabrak guadril (pembatas jalan tol) dan mengakibatkan kendaraan tersebut terbalik dengan posisi roda kiri diatas," tutur Edwar.

3. Sopir Tak Mampu Kendalikan Kendaraan

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, kuat dugaan kecelakaan tersebut terjadi karena disebabkan oleh ketidakmampuan sopir dalam mengendalikan laju kendaraan.

"Bus tersebut diduga sementara mengalami kecelakaan tunggal lantaran sopir tak bisa mengendalikan laju kendarannya. Namun saat ini, kami masih terus melakukan penyelidikan mendalam untuk mengetahui pasti kecalakaan tersebut," ungkap Edwar.

"Kami akan terus memantau perkembangan penyelidikan ini dan memberikan informasi lebih lanjut seiring berjalannya waktu," tukas Edwar.