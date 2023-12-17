Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tak Terpengaruh Survei Elektabilitas, Kaum Muda Banten Optimistis Ganjar-Mahfud Menang Pilpres 2024

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |11:16 WIB
Tak Terpengaruh Survei Elektabilitas, Kaum Muda Banten Optimistis Ganjar-Mahfud Menang Pilpres 2024
Kaum Muda Banten optimis Ganjar-Mahfud menang Pilpres 2024. (Ist)
A
A
A

SERANG - Para sukarelawan calon presiden (capres) Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD bergerak bersama generasi muda untuk memenangkan pasangan tersebut dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal itu ditunjukkan sukarelawan bernama Gerakan Rakyat Desa Untuk Ganjar Pranowo (Gardu Ganjar) dengan menggelar Pelatihan Konten Kreator bagi generasi muda di Kabupaten Serang, Banten, Sabtu (16/12/2023).

“Hari ini kami melaksanakan kegiatan pelatihan konten kreator di mana para pesertanya adalah teman-teman mahasiswa, teman-teman BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) dan organisasi mahasiswa yang ada di Provinsi Banten,” kata Ketua Gardu Ganjar Banten, Ahmad Wahyudin Nasyar, dalam keterangannya.

Para peserta terlihat antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang diisi beberapa pemateri yang merupakan konten kreator profesional.

Wahyu menilai hal itu membuktikan dukungan mereka terhadap pasangan capres-cawapres Ganjar-Mahfud.

“Kami di Banten optimistis Ganjar-Mahfud akan mendapatkan dukungan yang maksimal dari teman-teman milenial, gen z dan mahasiswa. Alasannya, karena memang mereka sangat antusias. Mereka sangat luar biasa keyakinannya, dukungannya untuk Ganjar-Mahfud,” tuturnya.

Selain materi tentang pembuatan konten video dan foto di media sosial, para peserta juga mendapatkan pengarahan dari Ketua Ganjar Untuk Semua (GUS) Banten, Abah Elang Mangkubumi.

Menurutnya, pelatihan konten kreator yang digagas para sukarelawan Ganjar-Mahfud sekaligus untuk menguatkan strategi memenangkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut tiga itu dalam Pilpres 2024.

Abah Elang membandingkan perjuangan yang dilakukan generasi muda saat ini dengan para pejuang kemerdekaan Indonesia seperti M Yamin, Bung Hatta hingga Bung Karno. Bedanya, perjuangan pemuda saat ini melalui teknologi digital.

“Digitalisasi ini harus didedikasikan oleh mereka menjadi bahan perjuangan untuk bangsa dan negara. Mempertahankan kedaulatan. Menjadi satu warna yang jelas bahwa mereka adalah pemuda yang mencintai bangsa dan negaranya,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement