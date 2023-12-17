Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ratusan Kiai dan Pengurus NU Kawal Pemilu 2024 Damai di Kendal

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |18:51 WIB
Ratusan Kiai dan Pengurus NU Kawal Pemilu 2024 Damai di Kendal
Ilustrasi (Foto : Okezone.com)
KENDAL - Ratusan kiai dan pengurus cabang Nahdlatul Ulama (NU) Kendal melakukan pertemuan di Pondok Pesantren Darul Amanah desa Ngadiwarno kecamatan Sukorejo kabupaten Kendal, Minggu (17/12/2023). Pertemuan ratusan kiai kali ini semata-mata menjalin silaturahmi dan melaksanakan berbagai program kegiatan selama tri wulan oleh Pengurus Cabang NU Kendal.

Agenda pertemuan di antaranya adalah sidang komisi program, sidang komisi organisasi dan bahtsul masail. Di mana salah satu yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah akan mengawal Pemilu 2024 digelar dengan damai.

Pendiri dan Pimpinan Pondok Pesantren Darul Amanah KH Mas'ud Abdul Qodir dalam sambutannya mengatakan pertemuan ini hanyalah pertemuan rutin yang dilakukan Pengurus Cabang NU Kendal.

"Ini hanya pertemuan rutin, pertemuan biasa yang dilakukan Pengurus Cabang NU Kendal setiap tri wulan yang dihadiri ratusan Kyai dan kebetulan Pondok Pesantren Darul Amanah menjadi tuan rumahnya. Agendanya ya cuma sidang komisi program, sidang komisi organisasi dan bahtsul masail," kata Pendiri dan Pimpinan Pondok Pesantren Darul Amanah KH. Mas'ud Abdul Qodir dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (17/12/2023).

NU Kendal (foto : Istimewa)

Sebelumnya, Pondok Pesantren Darul Amanah juga menjadi pertemuan dan Rakernas JPPPM yang dihadiri 2000 Ibu Nyai Pengasuh Pondo Pesantren, pertemuan Harlah NU Ibu-ibu Muslimat, Apel dan Gelar Pasukan 1.000 Banser Se Eks-Kawedanan Selokaton.

Mas'ud Abdul Qodir juga mengucapkan terim kasih telah dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah even.

Sementara itu, pengasuh Pondok Pesantren Darul Amanah KH Muhammad Fatwa mengatakan pertemuan tri wulan PCNU Kendal merupakan keberkahan tersendiri bagi Pondok Pesantren Darul Amanah, pasalnya ratusan kiai dari berbagai daerah di Kabupaten Kendal hadir untuk memberikan pandangan dan pendapat untuk kemajuan PCNU Kendal melalui beberapa program dalam sidang komisi pada hari ini.

Pondok Pesantren Darul Amanah komitmen untuk mengawal para kiai dalam memajukan organisasi maupun ikut mencerdaskan pendidikan Islam di Wilayah Kabupaten Kendal khususnya. "Kami akan kawal para kyai ini dalam memajukan organisasi dan mencerdaskan pendidikan Islam di Kendal. Itu jelas komitmen kami," jelasnya.

Selain pertemuan rutin, ratusan kyai dan pengurus cabang NU Kendal juga merapatkan barisan menghadapi Pemilu 2024 mendatang. Para kiai mengajak warga NU untuk melaksanakan Pemilu 2024 dengan damai, aman, lancar dan tanpa adanya perpecahan sesama anak bangsa.

"Di sini, para kyai juga merapatkan barisan dan mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 yang damai, aman, lancar dan tanpa ada perpecahan sesama anak bangsa," tambah Gus Fatwa sapaan akrab KH Muhammad Fatwa.

