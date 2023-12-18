Caleg DPRD DKI Partai Perindo Beberkan Strategi Raih Suara Gen Z

JAKARTA - Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tinggal beberapa bulan lagi. Generasi Z atau Gen Z akan menjadi incaran pada Pemilu 2024 sebagai pemilih pemula.

Sebagai pemilih pemula, tentunya setiap partai politik harus memiliki strategi agar dipilih pada Pemilu 2024. Hal itu juga yang dilakukan Caleg DPRD DKI Jakarta Partai Perindo.

Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 1 Partai Perindo, Suripto mengatakan sebagai pemilih pemula Genz Z biasanya sangat cuek dan anti politik. Untuk itu, perlu diedukasi agar mereka tidak golput demi memperbaiki nasib bangsa.

“Membangun kesadaran mereka untuk tidak menyia-nyiakan suara di Pemilu 2024. Apalagi pemilih pemula ini banyak sekali yah sekitar 50 persen itu yang kita harapkan bisa dapat suara dari anak muda,” ujar Suripto seperti dikutip dari Poscast Aksi Nyata bertajuk ‘Strateginya gimana narik suara dari anak muda?’, Senin (18/12/2023).

Hal senada juga disampaikan oleh Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 3 Partai Perindo, Indra Wu. Dia juga memiliki strategi khusus untuk menarik perhatian anak muda. Selain person to person, ia juga melakukan pendekatan ke komunitas.

“Kita melakukan pendekatan ke komunitas kayak game dan gereja. Kita edukasi dan beritahu program saya, karena anak muda nggak suka diiming-iminfi. Kalau misalnya mereka nggak suka mereka nggak pilih atau golput,” jelasnya.

“Saya edukasi saya bilang jangan golput, saya kasih program kerja saya. Kita bikin mereka antusias kepada kita karena mereka butuh kepastian, mereka nggak suka diiming-imingi jadi program kerja harus nyata, disaat program kerja dikasih mereka, mereka ngecek udah menjalankan apa belum. Anak muda lebih kritis,” sambungnya.