HOME NEWS SUMSEL

4 Orang Satu Keluarga di Musi Banyuasin Ditemukan Tewas Mengenaskan

Edi Lestari , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |06:28 WIB
4 Orang Satu Keluarga di Musi Banyuasin Ditemukan Tewas Mengenaskan
4 orang satu keluarga ditemukan tewas mengenaskan (Foto : iNews)
MUSI BANYUASIN - Nasib tragis dialami empat orang satu keluarga di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Mereka ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan.

Keempat korban tersebut merupakan seorang nenek (80), ayah (50) dan dua orang anak berumur 5 dan 11 tahun. Setelah dilakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) oleh aparat kepolisian, jenazah korban dievakuasi tim gabungan Polres Musi Banyuasin untuk dilakukan autopsi ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang.

Warga Dusun Bagan, Desa Lumpatan, Kecamatan Sekayu, Musi Banyuasin, sontak mendatangi lokasi empat orang dalam satu keluarga yang ditemukan tewas pada Rabu 20 Desember 2023, sore kemarin.

Para korban tersebut bernama Masturo (80), Heri (50), dan dua orang anaknya Marsel (11) dan Aurel (5).

Korban ditemukan satu lokasi di rumah dan di sekitar rumah dengan kondisi tragis. Jenazah korban dievakuasi petugas gabungan serta petugas inafis untuk selanjutnya dilakukan autopsi.

Pelaksana tugas Kasat Reskrim Iptu Dedi Kurniawan menyatakan, pihaknya telah melakukan olah TKP dan identitas korban telah diketahui.

