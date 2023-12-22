Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Netanyahu Perintahkan Hamas Menyerah Atau Mati dalam Perang Gaza

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |13:09 WIB
Netanyahu Perintahkan Hamas Menyerah Atau Mati dalam Perang Gaza
PM Israel Benjamin Netanyahu tegaskan Hamas menyerah atau mati (Foto: Flash90)
A
A
A

ISRAEL - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan perang di Gaza tidak akan berhenti sampai Israel mencapai semua tujuannya.

“Pilihan yang saya usulkan kepada Hamas sangat sederhana: menyerah atau mati,” katanya.

“Mereka tidak punya – dan tidak akan punya – pilihan lain. Dan setelah kita melenyapkan Hamas, saya akan menggunakan seluruh kekuatan saya untuk memastikan bahwa Gaza tidak lagi mengancam Israel – baik Hamastan maupun Fatahstan,” lanjutnya.

Netanyahu memberikan pernyataannya dalam bahasa Ibrani dan telah diterjemahkan.

Hamastan dan Fatahstan merujuk pada dua kelompok Palestina, yakni Hamas, kelompok Palestina yang menguasai Gaza sejak 2007 dan partai politik Fatah, yang merupakan partai penguasa di Tepi Barat dan saingan berat Hamas.

Rencana mengenai apa yang akan terjadi dengan daerah kantong tersebut dan 2 juta penduduknya setelah perang berakhir masih belum diketahui.

Sementara itu, Hamas, kelompok yang menguasai Jalur Gaza, mengesampingkan pembebasan sandera lagi sampai Israel menyetujui penghentian agresi sepenuhnya.

Negosiasi mengenai gencatan senjata baru telah berlangsung di Kairo, Mesir, meskipun pembicaraan awal pada Rabu (20/12/2023) tidak menghasilkan kesepakatan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185863/tni-Ktz0_large.jpg
Brigade Komposit Pasukan Perdamaian di Gaza Gabungan Pasukan Elite Tiga Matra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185632/tni-3VZp_large.jpg
Pasukan Elite TNI di Gaza Dipimpin Jenderal Bintang 3 dan Bawahi Tiga Brigade Komposit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185536/relawan_gaza-5LJw_large.jpg
Sepak Terjang Relawan Kemanusiaan RI di Gaza Jadi Kajian Ilmiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183800/rapat-4iZz_large.jpg
Rusia Tolak Otoritas Trump di Gaza, Sodorkan Resolusi Tandingan di PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183291/militer-hzE6_large.jpg
Pentagon Bantah Klaim Media Israel Akan Bangun Pangkalan Militer AS Dekat Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178894/sisa_bom_di_gaza-oMAq_large.jpg
Bersihkan Sisa Bom di Gaza Butuh Tiga Dekade, Jauh Lebih Lama dari Konflik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement