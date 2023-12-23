Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Sebut Bazar Murah dan Cek Kesehatan Gratis Merupakan Komitmen Partai Dorong Kesejahteraan

Ikhsan Permana , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |13:56 WIB
Caleg Perindo Sebut Bazar Murah dan Cek Kesehatan Gratis Merupakan Komitmen Partai Dorong Kesejahteraan
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Calon Legislatif (Caleg) DPRD Provinsi Dapil 9 Tangerang Selatan dari Partai Perindo, Ratu Dewi Nabilla Fatma Sentika mengatakan, penyelenggaraan bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga di wilayah Rengas, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten merupakan komitmen Partai Perindo dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.

"Partai Perindo bukan hanya kampanye saja, tapi kita selalu memberikan bazar murah, gerobak untuk mereka usaha. Memang itu adalah komitmen dari Partai Perindo untuk mensejahterakan masyarakat," kata Ratu saat ditemui di Lapangan Rengas, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Sabtu (23/12/2023).

Menurutnya, hal itu juga sesuai dengan visi-misi Partai Perindo yang mendorong kemajuan negara dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui kegiatan semacam ini, masyarakat bukan hanya mendapatkan bantuan sosial, tapi juga mendapat edukasi tentang pentingnya menjaga kesehatan.

