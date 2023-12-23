Dewan Ulama Rusia: Umat Muslim Boleh Gunakan Mata Uang Kripto, Tapi...

MOSKOW - Dewan Ulama Rusia telah mengadopsi keputusan yang mengizinkan umat Islam untuk mengedarkan dan berinvestasi dalam mata uang kripto dalam kondisi tertentu, kata Mufti Moskow Ildar Alyautdinov pada Jumat, (22/12/2023).

Majelis Ulama adalah badan ilmiah komunitas Muslim Rusia, dan membahas masalah perbankan, hukum keluarga, dan blockchain dari perspektif hukum Islam (Syariah) pada pertemuan terakhirnya pada 2023.

Dewan tersebut “mendukung pengembangan teknologi internet yang mengarah pada peningkatan kualitas hidup masyarakat,” kata Alyautdinov kepada RIA Novosti, itulah sebabnya mereka memutuskan bahwa “peredaran dan investasi dalam mata uang kripto diizinkan dengan tunduk pada sejumlah persyaratan.”

Agar diperbolehkan, mata uang kripto harus berupa komoditas, mata uang, atau aset keuangan, jelasnya sebagaimana dilansir RT.

Alyautdinov mencatat, para ulama Islam dari Jerman, Turki, Yordania, dan Mesir juga memberikan nasihat kepada para ulama dalam mencapai kesimpulan ini.

Masalah mata uang kripto telah lama menjadi kontroversi dalam hukum Islam. Beberapa ulama menyetujui penggunaannya, karena tidak menimbulkan bunga, sementara yang lain menentangnya karena hanya sekedar spekulasi. Kedua konsep tersebut dianggap “haram” – dilarang – berdasarkan Syariah.