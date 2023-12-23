Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Ajak Masyarakat Probolinggo Gunakan Hak Pilih, Mahfud MD: Jangan Tertipu Jargon

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |22:51 WIB
Ajak Masyarakat Probolinggo Gunakan Hak Pilih, Mahfud MD: Jangan Tertipu Jargon
Mahfud MD (tangkapan layar)
A
A
A

PROBOLINGGO - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) yang juga calon wakil presiden (cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD, mengajak warga Probolinggo untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024.

Hal ini disampaikan Mahfud saat menghadiri acara Sholawat Persatuan Indonesia yang dilaksanakan di Lapangan Pajarakan, Probolinggo, Jawa Timur, Sabtu (23/12/2023) malam.

"Pada akhirnya, yang lebih penting dari itu semua, saudara sekalian nanti tanggal 14 Februari itu memilih calon presiden dan calon wakil presiden untuk tahun 2024-2029," kata Mahfud mengajak ratusan warga yang hadir di lokasi acara.

Mahfud meminta agar tak berspekulasi dalam memilih calon pemimpin. Sebab, masa depan Indonesia di masa yang akan datang, ditentukan oleh suara rakyat Indonesia dari bilik suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) nanti.

"Jangan dispekulasikan Pemilihan. Jangan tertipu oleh jargon-jargon," ujarnya.

Telusuri berita news lainnya
