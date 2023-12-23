Advertisement
HOME NEWS JABAR

Arsjad Rasjid Sebut Mahfud MD Keluarkan Isi Hati Rakyat saat Debat Cawapres

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |22:02 WIB
Arsjad Rasjid Sebut Mahfud MD Keluarkan Isi Hati Rakyat saat Debat Cawapres
Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid (foto: dok MPI)
A
A
A

KARAWANG - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, dinilai mengeluarkan semua isi hati rakyat saat debat Cawapres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jumat (22/12/2023) kemarin.

Hal itu disampaikan Arsjad Rasjid selaku Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, saat berkunjung di Desa Barugubug, Jatisari, Karawang, Sabtu (23/12/2023).

"Saya rasa Prof Mahfud mengeluarkan semua isi hati rakyat, bicara ekonomi masalahnya adalah lapangan kerja, kebutuhan hidup, bagaimana harga barang jangan naik, semua itu bisa terjadi bilamana ada kepastian hukum," kata Arsjad.

Dia menjelaskan, kepastian hukum akan memberantas korupsi, sehingga uang negara yang dikorupsi bisa disalurkan untuk kepentingan masyarakat. Hal itu menjadi komitmen pasangan Ganjar-Mahfud yang dimasukkan ke dalam 21 Program Sat Set untuk mewujudkan ‘Indonesia Sehat, Terampil dan Berdaya’.

Arsjad juga menyampaikan, Mahfud juga menunjukkan ketenangan dan kedewasaan yang dibutuhkan dari sosok calon pemimpin saat menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menjebak atau keluar konteks dari cawapres lainnya, terutama dari Gibran Rakabuming Raka.

"Kepastian hukum dan pemberantasan korupsi itulah yang dipegang Mas Ganjar dan Prof Mahfud. Dan itu bukan suatu janji, Mas Ganjar sudah membuktikan di Jawa Tengah, Prof Mahfud sudah melakukan banyak hal dan mengungkap banyak kasus. Kita ingin korupsi ditiadakan supaya uang negara bisa digunakan untuk kepentingan rakyat," ujar Arsjad.

"Seorang pemimpin itu memang harus tenang. Prof Mahfud orangnya begitu, apalagi kita akan memimpin negara. Tidak boleh ada emosi, karena apa? Keputusan itu harus dibuat tanpa emosi, kalo misalnya ada emosi, bisa perang kita, ngeri deh," tambahnya.

