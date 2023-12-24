Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Serangan Israel Makin Intens, 200 Lebih Warga Palestina Tewas di Gaza dalam 24 Jam

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |12:03 WIB
Serangan Israel Makin Intens, 200 Lebih Warga Palestina Tewas di Gaza dalam 24 Jam
Foto: Reuters.
A
A
A

GAZA - Setidaknya 201 warga Palestina telah terbunuh dan hampir 370 lainnya terluka dalam 24 jam terakhir di Gaza ketika pasukan Israel melancarkan serangan terhadap wilayah kantong tersebut. Agresi Israel di Gaza telah berlangsung selama 12 minggu sejak dimulai pada 7 Oktober, menewaskan puluhan ribu warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak.

Pemboman di kamp pengungsi Bureij di Gaza tengah menewaskan setidaknya delapan warga Palestina, termasuk anak-anak, pada Sabtu, (23/12/2023) sementara serangan lain di kamp Jabalia diyakini telah menewaskan puluhan lainnya.

Jumlah korban tewas di Gaza selama serangan selama 11 minggu tersebut telah mencapai 20.258 orang sementara 53.688 lainnya terluka, kata Kementerian Kesehatan Palestina pada Sabtu, sebagaimana dilansir Al Jazeera.

Kantor berita yang berbasis di Qatar melaporkan banyak jenazah yang membusuk, beberapa di antaranya ditinggalkan selama 20 hari di reruntuhan dan jalanan, akhirnya dikuburkan oleh tim Pertahanan Sipil Gaza pada Sabtu.

Ribuan jenazah diyakini masih terjebak di bawah reruntuhan di sepanjang Jalur Gaza.

Hampir seluruh penduduk Gaza yang berjumlah 2,3 juta orang telah mengungsi dan terpaksa tinggal di tenda-tenda tipis atau di jalan-jalan di bagian selatan Jalur Gaza, dimana dilaporkan terjadi kelaparan yang meluas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/18/3184251/putin-pB9T_large.jpg
Putin-Netanyahu Gelar Pembicaraan Darurat, Ini Persoalan yang Mereka Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183670/maria_zakharova-sIxz_large.jpg
Rusia: Pembentukan Negara Palestina Kunci Perdamaian Jangka Panjang di Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183088/macron-Ouep_large.jpg
Presiden Macron Ultimatum Israel, Jangan Coba-Coba Mencaplok Tepi Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/18/3180255/gaza-nLK8_large.jpg
Israel Gempur Gaza, 104 Warga Palestina Tewas Didominasi Anak-Anak dan Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179960/gaza-y2Pp_large.jpg
Israel Gempur Gaza dan Tewaskan 26 Orang di Tengah Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/18/3179148/tayyip-a3uj_large.jpg
Erdogan Desak AS Bungkam Israel Agar Mematuhi Gencatan Senjata di Gaza
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement