Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kepergok Curi Motor Kurir di Bogor, Pelaku Ditangkap Warga

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |03:03 WIB
Kepergok Curi Motor Kurir di Bogor, Pelaku Ditangkap Warga
Curi motor kurir, pelaku ditangkap warga. (Ist)
A
A
A

 

BOGOR - Pria berinisial DRY (33) ditangkap warga hendak mencuri motor kurir paket di wilayah Leuwisadeng, Kabupaten Bogor. Pelaku sudah diserahkan ke polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

Kapolsek Leuwiliang, Kompol Agus Supriyanto mengatakan peristiwa itu terjadi pada Jumat 22 Desember 2023 malam. Berawal korban berinisial R (28), hendak mengantarkan paket ke rumah warga.

"Setelah sampai korban turun dari motor mengantar barang pesanan paket ke rumah costumer," kata Agus dalam keterangannya, Sabtu (23/12/2023).

Rupanya, korban lupa untuk mencabut kunci motor dan masih tergantung dengan jarak sekitar 4 meter darinya. Ketika sedang menunggu pembayaran, korban melihat motornya hendak dinyalakan pelaku.

"Korban tidak sengaja menengok ke belakang, motornya sedang dihidupkan mesinnya oleh pelaku akhirnya korban berteriak," ungkap Agus.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175248/james-oJkH_large.jpg
Polres Jakut Tangkap Lima Sindikat Pencuri Motor Lintas Provinsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/338/3172824/maling-qmwf_large.jpg
Anak Sekolah Bekuk Pelaku Maling Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171045/maling-t4RJ_large.jpg
Aksi Pencurian di Depan Gedung KPK, Motor Reporter iNews Media Group Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171026/pencurian-m9wW_large.jpg
Ditinggal Liputan, Motor Jurnalis iNews Media Group Hilang di Depan Gedung KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/338/3164880/maling-NujC_large.jpg
Terekam CCTV, Motor Anggota TNI Digondol Maling Saat Sholat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/519/3160210/curanmor-nO48_large.jpg
Komplotan Curanmor Satu Keluarga Dibekuk, Sudah Beraksi di 17 Lokasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement