Kepergok Curi Motor Kurir di Bogor, Pelaku Ditangkap Warga

BOGOR - Pria berinisial DRY (33) ditangkap warga hendak mencuri motor kurir paket di wilayah Leuwisadeng, Kabupaten Bogor. Pelaku sudah diserahkan ke polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

Kapolsek Leuwiliang, Kompol Agus Supriyanto mengatakan peristiwa itu terjadi pada Jumat 22 Desember 2023 malam. Berawal korban berinisial R (28), hendak mengantarkan paket ke rumah warga.

"Setelah sampai korban turun dari motor mengantar barang pesanan paket ke rumah costumer," kata Agus dalam keterangannya, Sabtu (23/12/2023).

Rupanya, korban lupa untuk mencabut kunci motor dan masih tergantung dengan jarak sekitar 4 meter darinya. Ketika sedang menunggu pembayaran, korban melihat motornya hendak dinyalakan pelaku.

"Korban tidak sengaja menengok ke belakang, motornya sedang dihidupkan mesinnya oleh pelaku akhirnya korban berteriak," ungkap Agus.