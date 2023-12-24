Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pedagang Kaki Lima Kota Mataram Deklarasi Dukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |11:28 WIB
Pedagang Kaki Lima Kota Mataram Deklarasi Dukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024
Pedagang kaki lima di Kota Mataram deklarasi dukung Ganjar-Mahfud. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

MATARAM - Para pedagang kaki lima dari berbagai wilayah di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat mendeklarasikan dukungan terhadap Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Deklarasi yang dilakukan di wilayah Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram pada Sabtu (23/12/2023) sore itu difasilitasi kelompok sukarelawan Ganjar-Mahfud (Gama) NTB.

“Ada deklarasi pedagang kaki lima. Karena, kami yakin bahwa Pak Ganjar bisa menang dan kami yakin ke depannya Pak Ganjar bisa melihat (memperhatikan rakyat) kita,” kata Koordinator pedagang, Anggi Prayogi.

 BACA JUGA:

Menurut para pedagang, Ganjar Pranowo menunjukkan perhatiannya dalam mengembangkan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) saat menjabat Gubernur Jawa Tengah selama dua periode yang lalu.

Selain itu, Anggi menilai pasangan Capres-Cawapres Ganjar-Mahfud juga memiliki program pengembangan UMKM yang memihak kepada pedagang kecil seperti pemberian modal dan berbagai pelatihan.

“Makanya, kami para pedagang kaki lima Kota Mataram dengan sepenuh hati mendukung penuh Pak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD (menjadi Presiden-Wakil Presiden 2024-2029),” katanya optimistis.

BACA JUGA:

Perekonomian Membaik, Orang Tua Siswa SMKN Gratis Apresiasi Program Ganjar 

Pada kesempatan itu, para pedagang yang hadir menyatakan dukungannya di hadapan para sukarelawan Gama NTB setelah keduanya berkomunikasi secara intensif untuk mengenalkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut tiga.

Menurut salah seorang pedagang kaki lima, Sigit Mulyanto, Ganjar memiliki karakteristik yang merakyat sehingga diyakini akan lebih memperhatikan rakyat kecil seperti dirinya.

“(Ikut deklarasi) karena ingin memenangkan Pak Ganjar Pranowo. Dia merakyat, merakyat pokoknya. Intinya, kita kan rakyat. Jadi, pilih pemimpin yang merakyat, yang benar-benar memperhatikan rakyatnya untuk kehidupan yang lebih baik,” ujarnya.

