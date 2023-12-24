Masyarakat Solo Bahagia Ganjar Menginap di Rumah Warga: Kami Kangen Dipimpin Beliau

SOLO - Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo akan melakukan sejumlah kegiatan politik di Solo. Uniknya, Ganjar sengaja menginap di salah satu rumah warga Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo.

Ganjar yang tiba pada Sabtu (23/12/2023) pukul 22.55 WIB itu, terlihat mengenakan jaket putih bertuliskan Ganjar-Mahfud dan disambut meriah oleh warga yang telah menunggu kedatangan mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu.

BACA JUGA:

Momen Ganjar Kasih Tanda Tangan di Helm Pendukungnya

"Pak Ganjar siapa yang punya, Pak Ganjar siapa yang punya, Pak Ganjar siapa yang punya, yang punya kita semua," nyanyi warga RW 14 yang menyambut Ganjar.

Di antara sambutan yang diberikan, ada juga warga pendukungnya yang meneriakkan 'Ganjar Presiden' untuk capres berambut putih itu.

Mereka pun terlihat berebut untuk menyalami dan melakukan swafoto dengan Capres yang berpasangan dengan Mahfud MD itu.

"Ganjar Presiden! Ganjar Presiden! Sehat sehat ya bapak," teriak warga.

BACA JUGA:

Listianingsih, seorang tukang jamu yang sempat mengobrol dengan Ganjar bersama warga lainnya mengungkapkan kerinduannya dengan seorang pemimpin seperti Ganjar saat masih memimpin Jawa Tengah.

Dia menyebutkan bahwa Ganjar adalah pemimpin yang sangat dekat dengan rakyatnya dan selalu turun langsung ke lapangan untuk mengetahui sekaligus menuntaskan persoalan di masyarakat.

"Beliau pemimpin yang baik, yang berwibawa, pokoknya saya dukung Pak Ganjar," ungkap Listianingsih.

"Kangen sekali (dipimpin Ganjar). Pokoknya aku mendukung Pak Ganjar sekali. Mudah-mudahan Pak Ganjar menang satu putaran," lanjutnya.