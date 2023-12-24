Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Masyarakat Solo Bahagia Ganjar Menginap di Rumah Warga: Kami Kangen Dipimpin Beliau

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |08:38 WIB
Masyarakat Solo Bahagia Ganjar Menginap di Rumah Warga: Kami Kangen Dipimpin Beliau
Ganjar Pranowo menginap di rumah warga Solo. (Foto: TPN Ganjar-Mahfud)
A
A
A

SOLO - Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo akan melakukan sejumlah kegiatan politik di Solo. Uniknya, Ganjar sengaja menginap di salah satu rumah warga Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo.

Ganjar yang tiba pada Sabtu (23/12/2023) pukul 22.55 WIB itu, terlihat mengenakan jaket putih bertuliskan Ganjar-Mahfud dan disambut meriah oleh warga yang telah menunggu kedatangan mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu.

BACA JUGA:

Momen Ganjar Kasih Tanda Tangan di Helm Pendukungnya 

"Pak Ganjar siapa yang punya, Pak Ganjar siapa yang punya, Pak Ganjar siapa yang punya, yang punya kita semua," nyanyi warga RW 14 yang menyambut Ganjar.

Di antara sambutan yang diberikan, ada juga warga pendukungnya yang meneriakkan 'Ganjar Presiden' untuk capres berambut putih itu.

Mereka pun terlihat berebut untuk menyalami dan melakukan swafoto dengan Capres yang berpasangan dengan Mahfud MD itu.

"Ganjar Presiden! Ganjar Presiden! Sehat sehat ya bapak," teriak warga.

 BACA JUGA:

Listianingsih, seorang tukang jamu yang sempat mengobrol dengan Ganjar bersama warga lainnya mengungkapkan kerinduannya dengan seorang pemimpin seperti Ganjar saat masih memimpin Jawa Tengah.

Dia menyebutkan bahwa Ganjar adalah pemimpin yang sangat dekat dengan rakyatnya dan selalu turun langsung ke lapangan untuk mengetahui sekaligus menuntaskan persoalan di masyarakat.

"Beliau pemimpin yang baik, yang berwibawa, pokoknya saya dukung Pak Ganjar," ungkap Listianingsih.

"Kangen sekali (dipimpin Ganjar). Pokoknya aku mendukung Pak Ganjar sekali. Mudah-mudahan Pak Ganjar menang satu putaran," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement