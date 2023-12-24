Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Pedagang Pasar Klitikan Solo Sambut Gembira Program KTP Sakti Ganjar Pranowo

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |13:52 WIB
Pedagang Pasar Klitikan Solo Sambut Gembira Program KTP Sakti Ganjar Pranowo
Ganjar Pranowo di Solo. (Foto: MPI)
A
A
A

SOLO - Capres 2024 nomor urut 3, Ganjar Pranowo disambut antusias para pedagang saat berkunjung ke Pasar Klitikan Notoharjo Solo, Minggu (24/12/2023). Selain menyapa pedagang, Ganjar juga menanyakan perihal kesulitan yang mereka hadapi.

Benar saja, muncul seorang pedagang bernama Sri Mulyani yang menghampiri Ganjar saat tengah berkeliling di pasar tersebut. Pada Ganjar, ia mengeluhkan tidak meratanya pembagian bantuan dari pemerintah.

Ia juga menyinggung perihal KTP Sakti yang menjadi salah satu dari program Ganjar Pranowo.

"Pak, apakah KTP Sakti bapak nanti bisa membereskan ini. Tolong pak, kami ingin bantuan benar-benar tepat sasaran," ucapnya.

Ganjar dengan ramah menjawab pertanyaan itu. Ia membenarkan, bahwa program KTP Sakti yang digagasnya salah satunya untuk memperbaiki data Indonesia.

"Sekarang kan kalau dapat bantuan banyak kartunya, nanti kita ringkes cukup pakai KTP. Namanya KTP Sakti. Nanti itu juga untuk perbaikan data agar program kita tepat sasaran. Njenengan purun mboten nek koyo ngunu (ibu mau tidak kalau seperti itu)," ucap Ganjar.

"Mau banget pak. Setuju saya," ucap Sri Mulyani dan para pedagang lainnya.

Ditemui usai kunjungan, Ganjar mengaku senang mendapat pertanyaan dari pedagang Pasar Klitikan Solo itu.

"Saya senang karena masyarakat mulai bertanya program saya. Berarti yang kita jelaskan sampai ke masyarakat. Tidak hanya gimmick, tapi orang mulai bicara soal program," ucapnya.

Soal KTP Sakti yang ditanyakan warga, Ganjar menjelaskan jika KTP Sakti adalah kartu yang bisa mengintegrasikan semua kartu dari pemerintah. Bantuan yang didapat masyarakat bermacam-macam bentuknya itu, bisa disatukan hanya dengan satu kartu, KTP Sakti.

"Kartu ini menyatukan semua. Berdasarkan NIK kita bisa melihat profil seluruh masyarakat sehingga bantuan bisa masuk tepat sasaran dan lebih gampang," jelasnya.

