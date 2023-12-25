Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Tunjukkan Solidaritas untuk Gaza, Warga Bethlehem Kibarkan Bendera Palestina Ukuran Rakasasa

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |12:47 WIB
Tunjukkan Solidaritas untuk Gaza, Warga Bethlehem Kibarkan Bendera Palestina Ukuran Rakasasa
Bendera Palestina berukuran besar ditampilkan di Alun-Alun Manger, Bethlehem, Tepi Barat, 24 Desember 2023. (Foto: Reuters)
BETLEHEM - Warga di Tepi Barat pada Malam Natal yang jatuh pada Minggu (24/12/2023) membentangkan, mengarak dan kemudian mengibarkan bendera Palestina berukuran sangat besar di Manger Square, Bethlehem, sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina di Jalur Gaza.

Aksi tersebut dilakukan ketika tempat kelahiran Yesus yang biasanya ramai, pada Minggu itu tampak bagai kota mati karena pembatalan sejumlah acara perayaan Natal.

Tidak ada lagi lampu-lampu yang biasanya menghiasi Manger Square. Begitu pula kerumunan jemaat dan wisatawan asing, atau marching band anak-anak muda yang biasanya meramaikan kota itu pada Malam Natal.

Munther Isaac, seorang pastur di Evangelical Lutheran Christmas Church di Bethlehem mengatakan dalam bahasa Arab, “tidak mungkin” dapat merayakan Natal ketika pertempuran di Jalur Gaza masih terus berlanjut, demikian dilansir dari VOA Indonesia.

Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, wilayah yang diperintah oleh Hamas, mengatakan hingga Minggu ini lebih dari 20.000 warga tewas dan lebih dari 50.000 lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan balasan Israel dari darat dan udara terhadap kelompok militan Hamas. Sementara 85% dari 2,3 juta penduduk di daerah kantong itu terpaksa mengungsi.

