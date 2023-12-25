Ribuan Demonstran Gelar Protes di Beograd, Tuntut Hasil Pemilu Serbia Dibatalkan

BEOGRAD - Ribuan orang berkumpul di pusat ibu kota Serbia, Beograd dalam protes anti-pemerintah pada Minggu, (24/12/2023) untuk menuntut pembatalan pemilihan parlemen dan lokal seminggu lalu yang menurut pengamat internasional tidak adil.

Partai Progresif Serbia (SNS) yang berkuasa dan populis memenangkan 46,72% suara dalam pemilihan parlemen cepat akhir pekan lalu, menurut hasil awal komisi pemilihan negara bagian.

Sebuah misi pemantau internasional pada Senin, (18/12/2023), mengatakan SNS memperoleh keuntungan yang tidak adil melalui bias media, pengaruh yang tidak pantas dari Presiden Aleksandar Vucic dan penyimpangan pemungutan suara seperti jual beli suara.

Vucic mengatakan pemilu berlangsung adil.

Pada Minggu, polisi menembakkan semprotan merica, kata seorang saksi mata Reuters, setelah massa mencoba masuk ke balai kota Beograd yang merupakan markas komisi pemilihan lokal. Beberapa pengunjuk rasa memanjat gedung dan memecahkan jendela. Beberapa orang melemparkan batu ke jendela, memecahkan kaca.