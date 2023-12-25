5 Fakta Odong-Odong Tertabrak Kereta Api di Malang Tewaskan 1 Orang

MALANG - Sebuah kereta kelinci odong-odong tertabrak Kereta Api (KA) Penataran di perlintasan KA sebidang Kabupaten Malang. Kecelakaan ini terjadi di sebuah perlintasan sebidang di Desa Panggungrejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, pada Minggu pagi (24/12/2023) sekitar pukul 08.30 WIB.

Berikut sejumlah faktanya:

1. Ringsek Parah

Kereta kelinci itu tertabrak oleh KA Penataran dari arah utara atau Malang melaju ke selatan menuju Blitar. Tampak mobil colt pribadi yang disulap jadi kereta kelinci berwarna hijau itu rusak parah diterjang kereta api. Kendaraan yang dihantam kereta api arah Blitar ke Malang ini memiliki Nopol N 1914 FD.

2. Korban

Korban diketahui atas nama Liswanto (58) warga Jalan Sumber RT 2 RW 4 Desa Panggungrejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Korban tewas seketika di lokasi kejadian. Evakuasi korban dilakukan oleh tim dari relawan SAR, kepolisian, TNI, bersama polisi khusus kereta (Polsuska).

3. Dibenarkan Polisi

Kasatlantas Polres Malang AKP Adis Dani Garta membenarkan adanya informasi kecelakaan antara KA Penataran dengan kereta kelinci odong-odong. "Iya kejadian tadi pagi jam setengah 9," ucap Adis Dani Garta, saat dikonfirmasi MPI pada Minggu pagi.

4. Tidak Membawa Penumpang

Akibat kejadian ini satu orang yakni pengemudi kereta kelinci dipastikan tewas seketika. Beruntung saat kejadian, kereta kelinci itu tak mengangkut penumpang lain.

"Yang meninggal satu orang pengemudinya. Untuk penumpang nihil, karena tidak mengangkut penumpang," bebernya.