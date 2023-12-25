Advertisement
HOME NEWS JABAR

Alam Ganjar Ajak Penggemarnya Wisata ke Cirebon

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |02:31 WIB
Alam Ganjar Ajak Penggemarnya Wisata ke Cirebon
Alam Ganjar liburan ke Cirebon. (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Putra calon presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Muhammad Zinedine Alam Ganjar untuk mengisi waktu libur menyambut hari raya Natal dan Tahun Baru 2023. Ia mengajak beberapa penggemar yang dihubunginya melalui Instagram untuk berlibur bersama pada Minggu (24/12/2023).

Kisah liburan mereka, bermula dari titik kumpul Plaza Festival, Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Pada pagi hari yang cerah, mereka tancap gas ke kota tujuan, yakni Kota Cirebon.

Uniknya, para penggemar yang diajak Alam berasal dari Cirebon. Alhasil, para penggemar itu bisa berlibur sambil pulang kampung dan menemui sanak keluarganya di Cirebon.

Cirebon sendiri dikenal sebagai salah satu pusat kebudayaan dan sejarah di Indonesia. Namun, bukan hanya budaya dan sejarah yang menarik perhatian banyak orang, kuliner khas Cirebon juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para penikmat makanan.

Alam pun yang memegang kendali setir mobil. Setelah menghabiskan waktu beberapa jam di perjalanan, tujuan pertama mereka langsung ke salah satu restoran legendaris di Cirebon, yakni Nasi Jamblang Bu Nur.

Di sana, Alam tampak menikmati hidangan nasi jamblang yang sudah di sediakan dan menyantap hidangan tersebut dengan lahap. Nasi jamblang sendiri, disajikan dengan daun jati yang berfungsi sebagai pembungkus, memberikan aroma khas.

Halaman:
1 2
      
