Gempa M3,1 Guncang Kabupaten Purwakarta

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M3,1 mengguncang Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Senin 25 Desember 2023, pukul 12.53 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa berada di kedalaman 10 km.

Sementara itu, pusat gempa berada di 9 km Barat Laut Kabupaten Purwakarta Jawa Barat pada koordinat 6.55 Lintang Selatan – 107.36 Bujur Timur.

“Gempa Mag:3.1, 25-Dec-2023 12:48:06WIB, Lok:6.55LS, 107.36BT (9 km BaratLaut KAB-PURWAKARTA-JABAR), Kedlmn:10 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Qur'anul Hidayat)