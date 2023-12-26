Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pemimpin Oposisi Rusia Navalny Mengaku Baik-Baik Saja Setelah Dipindah ke Penjara Terpencil

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |21:04 WIB
Pemimpin Oposisi Rusia Navalny Mengaku <i>Baik-Baik Saja</i> Setelah Dipindah ke Penjara Terpencil
Pemimpin Oposisi Rusia Alexei Navalny. (Foto: Reuters)
A
A
A

PEMIMPIN oposisi Rusia Alexei Navalny pada Selasa (26/12/2023) mengatakan ia “baik-baik saja” setelah 20 hari melalui proses pemindahan “cukup melelahkan” dari penjaranya di dekat Moskow ke sebuah penjara terpencil di wilayah Arktika.

Pendukung Navalny mengatakan pada Senin (25/12/2023)) bahwa kritikus Kremlin, yang keberadaannya tidak diketahui selama lebih dari dua minggu, sekarang berada di penjara di ujung utara Rusia dan telah dikunjungi oleh pengacaranya.

"Jangan khawatir tentang saya. Saya baik-baik saja. Saya benar-benar lega akhirnya proses pemindahan selesai," tulis Navalny melalui platform X sebagaimana dilansir dari VOA Indonesia. "Suasana hati saya masih bagus, sebagaimana layaknya Sinterklas," merujuk pada pakaian musim dingin dan janggutnya.

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengatakan pihaknya tetap “sangat prihatin atas kesejahteraan Navalny dan kondisi penahanannya yang tidak adil”.

Navalny memobilisasi protes besar-besaran anti-pemerintah sebelum dipenjara pada 2021, setelah selamat dari upaya pembunuhan dengan cara diracun. Ia menghabiskan sebagian besar masa penahanannya di penjara IK-6 di wilayah Vladimir, sekira 250 kilometer timur Moskow.

Pengadilan Rusia pada Agustus lalu memperpanjang hukumannya menjadi 19 tahun atas tuduhan ekstremisme, dan memutuskan bahwa ia harus dipindahkan ke penjara dengan perlakuan khusus yang lebih keras yang biasanya menampung tahanan yang sangat berbahaya.

