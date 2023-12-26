Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Breaking News! Gempa Besar M5,0 Guncang Melonguane Sulut

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |13:58 WIB
Breaking News! Gempa Besar M5,0 Guncang Melonguane Sulut
Gempa Guncang Sulut/Okezone
JAKARTA- Gempa besar berkekuatan M5,0 mengguncang Melonguane, Sulawesi Utara (Sulut) Selasa 26 Desember 2023, pukul 13.42 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa berada di kedalaman 56 km.

Sementara itu, pusat gempa berada di 20 km barat daya Melonguane Sulawesi Utara pada koordinat 3.82 Lintang Selatan – 126.63 Bujur Timur.

“Gempa Mag:5.0, 26-Des-23 13:42:43 WIB, Lok:3.82 LU,126.63 BT (20 km BaratDaya MELONGUANE-SULUT), Kedlmn:56 Km, tidak berpotensi tsunami,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG menjelaskan, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Fahmi Firdaus )

      
