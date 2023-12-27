Rudal Houthi Kembali Serang Kapal Kargo di Laut Merah

ADEN - Kelompok Houthi Yaman mengatakan pada Selasa, (26/12/2023) bahwa mereka telah menembakkan rudal ke sebuah kapal kargo di perairan Laut Merah, setelah kapal tersebut mengabaikan pesan peringatan berulang kali. Kelompok Houthi telah menembaki kapal-kapal yang diduga terkait dengan Israel selama berminggu-minggu.

Perusahaan Pengiriman Mediterania (MSC) mengkonfirmasi bahwa salah satu kapal mereka telah ditembaki, mengidentifikasinya sebagai MSC United VIII, dalam perjalanan ke Karachi, Pakistan dari Pelabuhan Raja Abdullah di Arab Saudi. Menurut MSC, kejadian itu terjadi sekira pukul 03.25 waktu setempat.

“Kapal tersebut memberi tahu kapal perang satuan tugas koalisi terdekat mengenai serangan tersebut dan seperti yang diinstruksikan, melakukan manuver mengelak,” kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan, sebagaimana dilansir RT. “Saat ini, semua awak kapal selamat tanpa ada laporan cedera dan penilaian menyeluruh terhadap kapal sedang dilakukan.”

Juru Bicara Houthi Yahya Saree mengatakan bahwa Angkatan Bersenjata Yaman telah “melakukan operasi penargetan” terhadap kapal komersial tersebut setelah awaknya tidak menanggapi “pesan peringatan yang berulang-ulang.”

Kelompok militan Syiah, yang menguasai ibu kota Yaman, mengumumkan pada akhir Oktober bahwa mereka akan menembakkan rudal ke Israel dan menargetkan kapal-kapal dengan cara apa pun yang terhubung dengan Israel untuk mendukung warga Palestina di Gaza.