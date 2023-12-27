Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Rudal Houthi Kembali Serang Kapal Kargo di Laut Merah

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |14:25 WIB
Rudal Houthi Kembali Serang Kapal Kargo di Laut Merah
Ilustrasi. (Foto: Reuters)
A
A
A

ADEN - Kelompok Houthi Yaman mengatakan pada Selasa, (26/12/2023) bahwa mereka telah menembakkan rudal ke sebuah kapal kargo di perairan Laut Merah, setelah kapal tersebut mengabaikan pesan peringatan berulang kali. Kelompok Houthi telah menembaki kapal-kapal yang diduga terkait dengan Israel selama berminggu-minggu.

Perusahaan Pengiriman Mediterania (MSC) mengkonfirmasi bahwa salah satu kapal mereka telah ditembaki, mengidentifikasinya sebagai MSC United VIII, dalam perjalanan ke Karachi, Pakistan dari Pelabuhan Raja Abdullah di Arab Saudi. Menurut MSC, kejadian itu terjadi sekira pukul 03.25 waktu setempat.

“Kapal tersebut memberi tahu kapal perang satuan tugas koalisi terdekat mengenai serangan tersebut dan seperti yang diinstruksikan, melakukan manuver mengelak,” kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan, sebagaimana dilansir RT. “Saat ini, semua awak kapal selamat tanpa ada laporan cedera dan penilaian menyeluruh terhadap kapal sedang dilakukan.”

Juru Bicara Houthi Yahya Saree mengatakan bahwa Angkatan Bersenjata Yaman telah “melakukan operasi penargetan” terhadap kapal komersial tersebut setelah awaknya tidak menanggapi “pesan peringatan yang berulang-ulang.”

Kelompok militan Syiah, yang menguasai ibu kota Yaman, mengumumkan pada akhir Oktober bahwa mereka akan menembakkan rudal ke Israel dan menargetkan kapal-kapal dengan cara apa pun yang terhubung dengan Israel untuk mendukung warga Palestina di Gaza.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Laut Merah Houthi Yaman
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/18/3071121/ilustrasi_serangan_udara-VN8a_large.jpeg
AS dan Inggris Dilaporkan Lakukan Serangan Udara di Yaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/29/18/3027711/lagi-houthi-serang-4-kapal-di-laut-merah-dan-mediterania-QSKCRgR22B.jpg
Lagi, Houthi Serang 4 Kapal di Laut Merah dan Mediterania
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/18/3025319/lancarkan-4-serangan-udara-houthi-sebut-jet-as-dan-inggris-targetkan-provinsi-al-hudaydah-barat-di-yaman-lqKKv55haY.jpg
Lancarkan 4 Serangan Udara, Houthi Sebut Jet AS dan Inggris Targetkan Provinsi Al Hudaydah Barat di Yaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/09/18/3019316/diduga-dihantam-rudal-houthi-2-kapal-kargo-terbakar-di-lepas-pantai-aden-H7ci3W5IL1.jpg
Diduga Dihantam Rudal Houthi, 2 Kapal Kargo Terbakar di Lepas Pantai Aden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/18/3016339/houthi-lancarkan-6-operasi-di-laut-merah-serang-kapal-perang-dan-induk-as-e9ATLBZSut.JPG
Houthi Lancarkan 6 Operasi di Laut Merah, Serang Kapal Perang dan Induk AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/18/2963855/targetkan-pelayaran-komersial-houthi-klaim-serang-kapal-dagang-as-di-laut-merah-1HlGIcwqO5.jpg
Targetkan Pelayaran Komersial, Houthi Klaim Serang Kapal Dagang AS di Laut Merah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement