HOME NEWS INTERNATIONAL

Peramal Buta Baba Vanga Ramalkan Konflik Hamas-Israel, Sebut Perang Besar Terjadi Hingga 2043

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |19:53 WIB
Baba Vanga. (Foto: Mirror)
Baba Vanga. (Foto: Mirror)
JAKARTA – Peramal buta Bulgaria Baba Vanga, yang dikenal dengan ramalannya tentang masa depan yang kerap menjadi kenyataan, ternyata pernah meramal mengenai konflik besar antara Hamas dan Israel yang pecah sejak 7 Oktober.

Ahli mistik yang dijuluki "Nostradamus dari Balkan" itu meramalkan bahwa sebuah kelompok Islam akan muncul dalam konflik yang memicu “perang besar umat Islam”. Perang besar itu, yang kemungkinan merujuk pada konflik Hamas dan Israel, diprediksi akan berdampak pada Eropa.

Dilansir dari Cronista, dalam ramalan yang dibuat pada abad ke-20 itu, Baba Vanga menubuatkan bahwa "Eropa akan terkena dampak langsung dari perang besar umat Islam". Dia memperkirakan konflik ini akan berlangsung hingga 2043, namun tidak mengungkap kelompok mana yang akan memimpin umat Islam.

Lahir dengan nama Vangeliya Pandeva Gushterova pada 1911 di kota Strumica, yang saat ini termasuk Makedonia Utara, Baba Vanga dikatakan mendapatkan kekuatannya setelah dia kehilangan penglihatannya saat badai mematikan ketika dia masih kecil.

Pada 1940, Baba Vanga sudah dikenal karena ramalannya. Ia bahkan dikunjungi oleh politisi dan pemimpin Bulgaria, termasuk Perdana Menteri Soviet Leonid Brezhnev. Dia meninggal pada 11 Agustus 1996 setelah berjuang melawan kanker payudara.

Halaman:
1 2
      
