HOME NEWS INTERNATIONAL

Apakah Rohingya Termasuk Penduduk Ilegal di Indonesia?

Ludwina Andhara Herawati , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |22:01 WIB
Apakah Rohingya Termasuk Penduduk Ilegal di Indonesia?
Foto: Reuters.
A
A
A

JAKARTA Pengungsi Rohingya telah bersinggah di Indonesia sejak lama. Kedatangannya telah disambut dengan baik oleh penduduk lokal sejak 2015 dan 2020.

Namun tingginya lonjakan pengungsi di Indonesia memunculkan stigma negatif di Indonesia, khususnya masyarakat Aceh. Akibatnya ada dugaan terkait sindikat perdagangan manusia dan tindak pidana.

Melansir Asia Today, Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengungkapkan adanya dugaan perdagangan manusia terkait banyaknya imigran gelap Rohingya yang masuk ke Indonesia, khususnya Aceh.

Jokowi menegaskan akan menindak lanjuti kasus perdagangan manusia terkait masuknya pengungsi Rohingya. Ia menambahkan akan memberi bantuan sementara kepada pengungsi Rohingya, dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat setempat.

Berdasarkan data yang diberikan Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Indonesia terutama Aceh tidak pernah menganggap Rohingya sebagai penduduk karena adanya trauma peristiwa yang pernah terjadi sebelumnya.

Pada awalnya warga Aceh menerima baik kedatangan mereka. Namun akibat pengungsi Rohingya melakukan nilai-nilai tidak bermoral, hingga kabur ke kota dan menyeberang jalan tol, membuat warga menjadi gusar.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Pengungsi Rohingya Rohingya
