Dialog dengan Ibu-Ibu di Bantul, Siti Atikoh Ganjar Tertawa Dengar Jawaban Wanita Hamil

BANTUL - Istri calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Suprianti, safari politik di Joglo Dahar Gedhang Mas, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Rabu (27/12/2023). Dia terlihat berdialog dengan ibu-ibu Pemberdaya Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan wanita hamil.

Hal itu terjadi saat Atikoh dalam sebuah kesempatan menyapa seorang ibu yang belakangan diketahui sedang mengandung lima bulan.

"Ini sudah berapa bulan," tanya mantan wartawan itu di lokasi, Rabu.

"Lima bulan," jawab ibu yang mengenakan kemeja berwarna putih.

Kemudian Atikoh kembali berdialog dengan ibu tadi untuk menanyakan jumlah anak yang diinginkan wanita tersebut bersama sang suami.

"Rencananya mau punya anak berapa," tanya alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu kepada si ibu.

"Dua, tetapi ini ketiga," kata si ibu kepada Atikoh.

Sontak, jawaban dari si ibu membuat tawa pecah di lokasi. Begitu pula Atikoh yang tidak kuasa menahan rasa geli.

"Lah, bagaimana ini sudah yang ketiga, tetapi ndak apa. Ini adalah rezeki, ya, Bu," kata ibunda Muhammad Zinedine Alam Ganjar itu.

Dalam dialog selanjutnya, Atikoh menerima penjelasan dari Septi, seorang ibu yang berkecimpung di PKK dari Desa Wirokerten soal pihaknya rutin mengajak wanita hamil untuk ke posyandu.

Atikoh yang mendengar pernyataan itu bersyukur anggota PKK dari Desa Wirokerten itu mau mengajak wanita hamil ke posyandu demi menekan angka tengkes atau stunting.

"Matur nuwun ini mau mengetuk para ibu untuk aktif ke posyandu. Ini langkah konkrit melawan stunting," kata dia.