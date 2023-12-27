Advertisement
HOME NEWS JABAR

Mahfud MD Tekankan Pentingnya Sikap Toleransi Dimiliki Masyarakat

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |20:22 WIB
Mahfud MD Tekankan Pentingnya Sikap Toleransi Dimiliki Masyarakat
Mahfud MD. (Ist)
A
A
A

 

SUKABUMI - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD menekankan, pentingnya sikap toleransi dimiliki seluruh masyarakat di Indonesia.

Hal itu disampaikan Mahfud MD saat memberikan kuliah kebangsaan di Pondok Pesantren Tahfidz Nurul Hidayah, Kabupaten Sukabumi, Rabu (27/12/2023).

"Keislaman dan keindonesiaan menuntun agar orang Indonesia toleran terhadap perbedaan karena perbedaan itu ciptaan Allah," ucap Mahfud dalam Silaturahmi Mama Sepuh dan Ajengan Anom se-Sukabumi Raya dan Cianjur, Rabu (27/12/2023).

Mahfud mengatakan, Allah SWT bisa saja menciptakan manusia dengan satu agama dan satu ras. Namun demikian, Allah sengaja menciptakan perbedaan agar manusia berlomba-lomba dalam kebaikan.

"Jadi, pastikan kita ini orang Indonesia, keislaman kita melebur dengan keindonesiaan kita, dan keindonesiaan itu artinya Bhineka Tunggal Ika," ungkapnya.

Mahfud menyebut, setiap masyarakat memiliki tujuan yang sama, yakni ingin Indonesia merdeka dan maju. Karenanya, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu harus sama-sama menjaga toleransi.

Mengutip lirik dari lagu Ya Lal Wathan, kata Mahfud, keislaman dan keindonesiaan itu bersatu padu. Bahkan, liriknya menegaskan kalau cinta kepada Tanah Air bagian dari iman karena Indonesia Tanah Air kita.

"Keindonesiaan dan keislaman itu bersatu, Indonesia produk kesepakatan ulama, sehingga Indonesia harus menyatu, keislaman dan keindonesiaan harus ada dalam satu ramuan, cinta Islam dan cinta Tanah Air Indonesia," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
