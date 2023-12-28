Ketegangan Makin Memuncak, Kim Jong-un Perintahkan Militer Korut Percepat Persiapan Perang

SEOUL - Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah memerintahkan militernya, industri amunisi dan sektor senjata nuklir untuk mempercepat persiapan perang guna melawan apa yang disebutnya sebagai tindakan konfrontatif yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh Amerika Serikat (AS), kata media pemerintah pada Kamis, (28/12/2023).

Berbicara mengenai arah kebijakan untuk tahun baru pada pertemuan penting partai yang berkuasa di negara itu pada Rabu, (27/12/2023) Kim juga mengatakan Pyongyang akan memperluas kerja sama strategis dengan negara-negara “independen anti-imperialis”, kantor berita KCNA melaporkan.

“Dia (Kim) menetapkan tugas-tugas militan untuk Tentara Rakyat dan industri amunisi, senjata nuklir dan sektor pertahanan sipil untuk lebih mempercepat persiapan perang,” kata KCNA.

Korea Utara telah memperluas hubungan dengan Rusia, antara lain karena Washington menuduh Pyongyang memasok peralatan militer ke Moskow untuk digunakan dalam perangnya dengan Ukraina, sementara Rusia memberikan dukungan teknis untuk membantu Korea Utara meningkatkan kemampuan militernya.

Kim juga memaparkan tujuan ekonomi untuk tahun baru dalam pertemuan tersebut, dan menyebutnya sebagai “tahun yang menentukan” untuk mencapai rencana pembangunan lima tahun negaranya, kata laporan itu.

"Dia ... mengklarifikasi tugas-tugas penting di tahun baru yang harus didorong secara dinamis di sektor-sektor industri utama," dan menyerukan "menstabilkan produksi pertanian pada tingkat yang tinggi."