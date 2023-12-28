5 Kota di China Mayoritas Muslim

CHINA - Mayoritas Muslim di China atau Tiongkok berasal dari 10 kelompok etnis minoritas yang secara tradisional menganut agama Islam.

Dua kelompok etnis terbesar adalah suku Hui dan Uighur. Suku tersebut merupakan satu bangsa minoritas resmi di Tiongkok dan keturunan dari suku kuno Huihe yang tersebar di Asia Tengah. Mereka menggunakan bahasa Uighur dan memeluk agama Islam.

Sebagian besar Muslim Tiongkok tinggal di wilayah barat laut negara itu, khususnya di wilayah Gansu, Qinghai, NIngxia, dan Xinjiang. Banyaknya tumpang tindih antara agama dan etnis di antara kelompok-kelompok minoritas ini, ketidakpastian mengenai jumlah populasi Muslim di Tiongkok lebih kecil dibandingkan dengan kelompok agama lain, seperti Buddha dan Kristen.

Dalam kondisi tersebut, umat Muslim di Tiongkok masih ragu untuk mendiskusikan identitas, keyakinan, atau praktik agama mereka dengan peneliti survei dan beberapa mungkin telah menjauh atau tersingkir dari agama tradisional mereka.

Ditambah dengan Survei Sosial Umum Tiongkok (CGSS) yang merupakan sumber data utama, belum pernah dilakukan di Xinjiang rumah bagi hampir semua warga Uighur di Tiongkok sejak tahun 2013.

Berikut 5 kota di China mayoritas Muslim.

1. Xian

Xian sebelumnya dikenal sebagai Chang'an pada masa Dinasti Tang yang merupakan ibu kota kuno besar di Tiongkok. Sebagai salah satu kota besar di Jalur Sutra, Xian adalah salah satu kota paling awal di Tiongkok yang memiliki penduduk Muslim dari Persia dan wilayah Arab lainnya. Xian adalah rumah bagi Masjid Agung bersejarah yang dibangun pada tahun 742 pada masa Dinasti Tang. Saat ini diperkirakan ada 600.000 Muslim Hui yang tinggal di Xian. Budaya Muslim di Xian menonjol dengan masakan Halal di Muslim Street dan arsitektur khas masjid setempat.

2. Xinjiang

Xinjiang memiliki populasi Muslim terbesar di Tiongkok. Diperkirakan 50% penduduknya beragama Islam. Daerah Otonomi Uighur Xinjiang pernah menjadi bagian dari Jalur Sutra yang terkenal. Provinsi ini merupakan pusat perdagangan dan transportasi internasional bersejarah yang penting antara Tiongkok dan Mediterania. Kota-kota utama di Provinsi Xinjiang adalah Urumqi, Kashgar dan Turpan.