HOME NEWS JATENG

Dialog dengan Santriwati di Magelang, Atikoh Ganjar Tekankan Pentingnya Pendidikan dan Kesetaraan Gender

Arif Budianto , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |16:15 WIB
Dialog dengan Santriwati di Magelang, Atikoh Ganjar Tekankan Pentingnya Pendidikan dan Kesetaraan Gender
Dialog dengan santriwati di Magelang, Siti Atikoh tekankan pentingnya pendidikan dan kesetaraan gender. (Ist)
MAGELANG - Istri calon presiden nomor urut tiga yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti mendatangi Pondok Pesantren Ma'ahidul Irfan di Soropaten, Bandongan, Magelang, selama mengisi kegiatan di Jawa Tengah, Kamis (28/12/2023).

Pengasuh Ponpes Ma'ahidul Irfan Nyai Nurfaizah Ali bersama puluhan santriwan dan santriwati menjadi tokoh yang menyambut kehadiran Atikoh.

Atikoh selanjutnya berdialog dengan para santri yang dilaksanakan di sebuah ruangan ponpes tersebut.

Dua santriwati kemudian mengajukan masing-masing satu pertanyaan kepada mantan wartawan yang hadir dengan mengenakan gamis berwarna merah muda itu.

Pertanyaan pertama, santri memohon Atikoh bisa berbagi pengalaman sebagai kaum yang pernah berada di lingkungan pesantren.

"Sebab, kami tahu ibu pernah berada di lingkungan pesantren. Mohon bisa berbagi pengalaman," kata seorang santriwati bertanya ke Atikoh dalam momen dialog.

Diketahui, wanita kelahiran Jawa Tengah itu sesama kecil dan remaja menghabiskan waktu di lingkungan pesantren karena sang kakek menjadi pendiri Ponpes PP Riyadus Sholikhin Kalijaran, yakni KH Hisyam A Karim.

Pertanyaan kedua, santriwati berharap Atikoh bisa menjelaskan cara meningkatkan SDM kaum hawa agar terjadi persamaan gender.

"Apa yang dapat dilakukan santri perempuan untuk meningkatkan SDM perempuan agar adanya persamaan gender," tanya santriwati lainnya.

Atikoh untuk pertanyaan pertama menyebut selama di pesantren banyak belajar dan menyerap ilmu tentang ikhlas dan berbagi. Sebab, seorang kiai tidak memandang asal usul santri saat menerima murid.

"Jadi, kiai itu tidak pernah menolak santri. Tidak pernah menanyakan, nanti kamu bagaimana makannya. Tidak pernah. Semua ditanggung Pak Kiai. Itu kalau Salafiyah. Itu mengajarkan Ibu, rezeki ada yang mengatur. Kita belajar untuk ikhlas dan berbagi," kata Atikoh menjawab santriwati.

