Ganjar Terima Dukungan dan Aspirasi Nelayan Pacitan

PACITAN - Calon presiden nomor urut 3 dari Partai Perindo Ganjar Pranowo mendapat dukungan dari nelayan Pacitan, Rabu, (27/12/2023). Para nelayan dari Kabupaten Pacitan, Jawa Timur hari itu mengadakan Doa di Tengah Laut.

“Salam Pak Ganjar, semoga bapak terpilih menjadi presiden!” Begitu pekik para nelayan saat melakukan dialog melalui video call dengan Ganjar Pranowo.

Ratusan nelayan berkumpul di dermaga perikanan Tamperan, lalu menggunakan puluhan perahu menuju tengah laut untuk berdoa bersama dan ritual larung. Para nelayan selain berdoa untuk kelancaran dan kemudahan mencari ikan, juga berdoa untuk kelancaran pasangan Ganjar-Mahfud dalam memenangkan pemilihan presiden di 2024 mendatang.

Pada kesempatan berdialog dengan para nelayan, Ganjar berjanji akan berusaha memperbaiki kondisi para nelayan jika kelak terpilih menjadi presiden. “Kita akan perhatikan masalah solar sebagai bahan bakar, modal usaha, perizinan kapal yang sampai hari ini masih menjadi masalah,” ungkap Ganjar.

Dari dialog tersebut, para nelayan merasa optimis aspirasi mereka akan diperhatikan oleh Ganjar ketika kelak menjadi presiden. “Kami para nelayan sendiri merasa antusias untuk memilih pak Ganjar,” ujar Supriyanto, salah satu nelayan.