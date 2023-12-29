Dihadiri Ribuan Warga, HT dan Liliana Sambangi Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Bazar Murah Perindo di Jaksel

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo dan Caleg DPR RI Dapil Jakarta II, Liliana T. Tanoesoedibjo menyambangi kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar murah yang diselenggarakan Partai Perindo yang dikenal modern peduli rakyat kecil itu di Lapangan Blok S, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat (29/12/2023) pagi.

Pantauan MNC Portal Indonesia dilokasi HT dan Liliana tiba sekira pukul 09.35 WIB disambut meriah ribuan warga yang telah menunggu sejak pagi. Terlihat HT dan Liliana tidak sungkan untuk menyapa dan menyalami satu persatu warga yang hadir dari sejumlah wilayah di Jakarta Selatan.

Kegiatan bazar murah kali ini Partai Perindo dengan nomor urut 16 di kertas suara sesuai ketetapan KPU itu menyediakan minyak goreng kemasan dan beras 2kg yang dapat ditebus masyarakat Jakarta Selatan sebesar Rp10 ribu.

Setidaknya sebanyak 1.000 liter minyak goreng dan 1.000 pax beras 2kg disediakan.