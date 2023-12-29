Tersedia Minyak Goreng dan Beras 1.000 Pax di Bazar Murah Perindo, Caleg Santi Paramita: Bentuk Aksi Nyata

JAKARTA - Partai Perindo Jakarta Selatan menggelar bazar murah minyak goreng dan beras 2kg cukup membayar Rp10 ribu dengan kuota 1.000 pax di Lapangan Futsal Blok S, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat (29/12/2023) pagi.

Adapun kegiatan bazar murah yang dibarengi pemeriksaan kesehatan gratis itu turut dihadiri Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo; Caleg DPR RI Dapil Jakarta 2, Liliana T. Tanoesoedibjo; Caleg DPRD DKI Dapil 7 dan 8 Devi Herlina, Santi Paramita, Alva Ruslina, dan lainnya.

"Kita mengadakan tes kesehatan gratis dan bazar murah terdiri dari beras 2kg dengan tebus harga Rp5 ribu dan minyak goreng 1 liter tebus harga Rp5 ribu itu kegiatan hari ini. Kami mengundang masyarakat sekitar dan sudah terkumpul sekitar 700 orang dan masih terus berdatangan. Kami sediakan untuk bazar murah sebanyak 1.000 pax untuk minyak maupun beras 2kg," kata Santi.

Santi yang maju dari Partai Perindo dengan nomor urut 16 di kertas suara sesuai ketetapan KPU itu menyebut antusias masyarakat luar biasa dan terus berdatangan meski kuota terbatas hanya 1.000 pax.

"Antusias masyarakat luar biasa kalau saya lihat masih berdatangan terus hanya saja kita menyediakan sesuai kapasitas kalau lebih sepertinya lebih karena datang terus," ujarnya.

Santi menekankan bahwa kegiatan ini sesuai dengan visi misi 'Partai Perindo untuk Indonesia Sejahtera'. Menurutnya ini bentuk aksi nyata Partai Perindo yang mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3 di Pilpres 2024 untuk mewujudkan masyarakat Indonesia Sejahtera.