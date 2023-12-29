Upaya Pemuda Perindo Gaet Suara Milenial hingga Gen Z di Pilpres 2024

JAKARTA - Puluhan relawan calon presiden (capres) dan cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD melakukan silahturahmi di TKRPP MENTENG 72 Jalan Pangeran Diponegoro No.72, RT.9/RW.2, Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2023).

Selain relawan juga turut hadir koalisi partai pengusung Ganjar-Mahfud mulai dari Perindo, PPP, Hanura dan PDIP. Tampak mereka melakukan diskusi untuk menyatukan suara di pilpres 2024

Wasekjend bidang litbang DPP Pemuda Perindo, Wanda Karinawati mengatakan pihaknya memiliki target untuk menggandeng para pemuda-pemudi dari seluruh nusantara. Hal ini dilakukan untuk mengisi wilayah-wilayah yang belum banyak mendapatkan suara dari Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

BACA JUGA:

"Milenial ini saya rangkul untuk mengisi wilayah-wilayah yang banyak tidak terjamah caleg-caleg ataupun relawan-relawan lainnya terutama daerah-daerah pesisir terpencil itu sangat banyak sekali,"katanya.

Dia pun optimistis anak muda akan memilih sosok calon pemimpin yang memiliki tanggung jawab untuk bangsa dan negara.

BACA JUGA:

"Saya turun ke bawah itu tidak terjamah dan ini sangat disayangkan karena ini suara yang bisa dipastikan suara valid jika teman-teman milenial mau turun bersama-sama untuk kemenangan GAMA (Ganjar Pranowo dan Mahfud MD) di RI 1,"katanya.