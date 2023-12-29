Donald Trump Bantah Intimidasi Demi Jadi Bintang Film Home Alone 2

NEW YORK – Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dengan marah membantah klaim sutradara film ‘Home Alone 2: Lost in New York’ bahwa dia melakukan intimidasi untuk menjadi cameo yang sekarang terkenal.

Seperti diketahui, Trump muncul sebentar dalam film yang dirilis pada 1992 dalam sebuah adegan yang direkam di Plaza Hotel, yang dimiliki Trump saat itu.

Sutradara Chris Columbus mengatakan Trump bersikeras untuk tampil dalam film tersebut jika mereka menggunakan hotel tersebut sebagai lokasi.

BACA JUGA: Donald Trump Didiskualifikasi Ikuti Pilpres Pendahuluan di 2 Negara Bagian AS

Namun Trump mengatakan para pembuat film "meminta" dia untuk tampil dalam film itu.

BACA JUGA: Donald Trump Desak Kekebalan Hukum dari Tuntutan Pidana dalam Kasus Pemilu

"Saya sangat sibuk, dan tidak ingin melakukannya. Mereka sangat baik, tapi yang terpenting, gigih," tulisnya di platform Truth Social miliknya pada Rabu (27/12/2023).

"Saya setuju, dan sisanya tinggal sejarah! Cameo kecil itu melejit bagaikan roket dan filmnya sukses besar, dan sampai sekarang, terutama menjelang Natal," lanjutnya.

"Orang-orang menelepon saya setiap kali film itu ditayangkan,” ujarnya.

"Jika mereka merasa diintimidasi, atau tidak menginginkan saya, mengapa mereka memasukkan saya ke dalamnya, dan menahan saya di sana, selama lebih dari 30 tahun? Karena saya dulu, dan masih, hebat untuk filmnya, itu sebabnya!,” pungkasnya.