Mahfud MD Bakal Rayakan Malam Pergantian Tahun Bersama Cucu

BANYUWANGI - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD akan merayakan malam pergantian tahun bersama keluarganya. Dia menyebut perayaan itu akan dilakukan sederhana di kediamannya.

Hal tersebut dikatakan Mahfud saat menghadiri acara musyawarah kebangsaan bersama nelayan dan petani, di Muncar, Banyuwangi, Jumat (29/12/2023).

"Oh tahun baru, saya di rumah sama cucu aja," kata Mahfud di Banyuwangi, Jumat (29/12/2023).

BACA JUGA:

Sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dirinya juga mengungkapkan harapan untuk tahun 2024. Dia berharap di tahun politik ini, pesta demokrasi bisa berlangsung secara adil.

"Tentu karena sebagai pejabat Polhukam, situasi politik makin kondusif, keamanan dan ketertiban terjaga sampai seperti saat ini dan persaingan menuju pemilu 2024 semakin demokratis, fair dan semuanya berlaku jujur," sambungnya.

BACA JUGA:

Diketahui, dalam acara tersebut, Mahfud menyampaikan salah aatu program unggulannya dihadapan ribuan orang yang hadir dalam acara tersebut. Mahfud menegaskan, jika pasangan nomor urut tiga menang di pilpres, pihaknya akan memutihkan kredit macet untuk petani dan nelayan.

Menurutnya, hutang petani dan nelayan bisa dilunasi dengan melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebab hutan nelayan dan petani tidak sebanding dengan kerugian negara yang ditimbulkan akibat perilaku koruptif.