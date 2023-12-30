Bazar Murah Partai Perindo Disambut Masyarakat

JAKARTA – Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo menyambut gembira antusiasme masyarakat di Rawa Barat, Jakarta Selatan. Mereka hafal mars Perindo dan juga tanggal didirikannya Partai Perindo.

“Bersama warga bazar murah dan cek kesehatan gratis di Rawa Barat, Jakarta Selatan. Warga Jaksel hafal tanggal didirikannya Partai Perindo,” ujar Hary Tanoepada laman Instagram miliknya, Sabtu (30/12/2023).

Hary Tanoe menegaskan, kegiatan bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai salah satu bentuk kepedulian partai yang mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024.

Caleg DPR RI Dapil Jakarta 2 dari Partai Perindo Liliana Tanoesoedibjo yang hadir di acara tersebut mengatakan, seluruh kader Partai Perindo yang dikenal modern peduli rakyat kecil, memperjuangkan aspirasi masyarakat agar naik kelas. Dia juga menilai, masih banyak penduduk miskin yang perlu dibantu.

“Kesejahteraan masyarakat dimana kita melihat masih banyak penduduk miskin yang perlu kita bantu. Itulah sebabnya kita sebagai kader Partai Perindo kita memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mereka selalu naik kelas, mereka menjadi lebih mapan dan menjadi sejahtera," kata Liliana.