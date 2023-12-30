Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Apakah Serangan Ukraina Terhadap Kapal Rusia Membuat Perbedaan yang Signifikan?

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |18:32 WIB
Apakah Serangan Ukraina Terhadap Kapal Rusia Membuat Perbedaan yang Signifikan?
Apakah serangan Ukraina ke kapal Rusia membuat perbedaan yang signifikan? (Foto: Maxar Technologies)
A
A
A

UKRAINA - Bagi Kyiv, pemandangan kapal pendarat Novocherkassk Rusia yang terkena serangan udara merupakan dorongan yang sangat dibutuhkan. Itu adalah ledakan yang memenuhi langit dan mengangkat moral Ukraina.

Ketika Rusia semakin unggul dalam beberapa pekan terakhir dan dukungan Barat yang terbatas, Ukraina kembali melancarkan serangan rudal dramatis di wilayah pendudukan Krimea.

Apakah serangan ini spektakuler? Jawabannya jelas, tanpa keraguan. Tapi apakah itu signifikan?

“Sebagai sebuah kapal perang, Anda mungkin berpikir itu tidak penting,” jelas Alina Frolova, yang merupakan wakil menteri pertahanan Ukraina antara tahun 2019-2020 dan sekarang bekerja di Pusat Strategi Pertahanan negara tersebut.

“Tetapi kita perlu melihat konteks keseluruhannya, ini adalah proses langkah demi langkah,” lanjutnya.

Baik Ukraina maupun Inggris kini mengatakan bahwa 20% Armada Laut Hitam Rusia telah hancur sejak dimulainya invasi besar-besaran. Hal ini bukanlah prestasi yang berarti bagi Ukraina, negara yang angkatan lautnya hampir tidak memiliki kapal.

Sebagian besar kapal Rusia telah dihancurkan dengan rudal jarak jauh Storm Shadow yang dipasok oleh Barat.

Hal ini telah mengurangi kemampuan Rusia untuk meluncurkan serangan rudal dari laut, dan kemungkinan Rusia melancarkan serangan amfibi dari laut semakin kecil kemungkinannya. Rusia juga membuka blokir pelabuhan seperti Odessa yang memungkinkan kapal kargo Ukraina dan internasional melakukan perjalanan melalui rute tidak resmi.

Frolova berpendapat serangan terbaru di Feodosia ini merupakan kelanjutan dari tindakan Ukraina yang menekan jalur pasokan Rusia ke Krimea, sehingga melemahkan cengkeraman Moskow di semenanjung tersebut, yang telah mereka kuasai sejak merebutnya pada 2014.

“Ini menunjukkan Angkatan Udara Ukraina dapat beroperasi dalam menghadapi pertahanan udara Rusia,” katanya.

Halaman:
1 2 3
      
