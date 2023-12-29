Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Serangan besar-besaran Rusia, Apakah Ini Pembalasan Atas Serangan Kapal yang Dilakukan Ukraina?

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |20:03 WIB
Serangan besar-besaran Rusia, Apakah Ini Pembalasan Atas Serangan Kapal yang Dilakukan Ukraina?
Serangan besar-besaran Rusia hantam Ukraina (Foto: EPA-EFE/REX)
UKRAINA - Hanya tiga hari yang lalu angkatan udara Ukraina menyerang dan menenggelamkan sebuah kapal pendarat besar yang berlabuh di Krimea yang diduduki Rusia.

Menurut BBC, sangat masuk akal bahwa serangan Rusia saat ini, yang sebagian besar mengenai wilayah sipil di kota-kota terbesar Ukraina, merupakan respons langsung terhadap hal tersebut.

Rusia hanya menyebutkan kapal Novocherkassk rusak dan satu orang meninggal. Namun citra satelit Feodosiya menunjukkan kapal itu hancur dan ada laporan puluhan orang tewas, yang sejauh ini belum dapat dikonfirmasi.

Para komentator Ukraina menyatakan bahwa meskipun kota-kota mereka menjadi sasaran 158 drone dan rudal Rusia – termasuk sebanyak 90 rudal jelajah yang ditembakkan oleh pesawat tempur Rusia – tampaknya tidak ada yang diluncurkan oleh angkatan laut Rusia.

Jadi hal ini mungkin merupakan pembalasan atas serangan mematikan Selasa pagi di Novocherkassk – yang terbaru dalam serangkaian kerugian memalukan yang dialami Armada Laut Hitam Rusia.

Namun penggunaan pesawat pengebom Tupolev dan jet tempur MiG juga bisa menjadi pesan kepada militer Ukraina bahwa angkatan udara Rusia masih memiliki kekuatan yang besar. Ukraina mengatakan seminggu yang lalu pihaknya telah menembak jatuh tiga pesawat tempur Su-34 Rusia. Belum ada konfirmasi dari Rusia namun militer Ukraina mengatakan pihaknya telah menghentikan aksi pengeboman udara, dan kini serangan tersebut kembali terjadi.

Halaman:
1 2
      
