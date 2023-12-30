Kisah Milisi Hizbullah Hormati Pasukan Indonesia, Hentikan Pengejaran Pasukan Elite Spanyol

JAKARTA – Pasukan Tentara Negara Indonesia (TNI) kerap menjalani berbagai misi perdamaian di luar negeri. Salah satunya adalah saat bertugas di Lebanon. Pasukan TNI dihormati oleh milisi Hizbullah lantaran kedekatannya dengan wargan sekitar.

Hal ini pun mencairkan situasi tegang antara milisi Hizbullah dengan pasukan ellite Spanyol. Hal ini sebagaimana terungkap dalam buku ‘Kopassus untuk Indonesia’, karya EA Natagera dan Iwan Santosa.

Cerita ini dimulai saat tim Recce (pengintai) dari Spanyol diketahui melakukan berpatroli disekitar daerah Lebanon. Membawa 60 orang pasukan dengan 10 unit panser. Di tengah perjalanan, mereka melihat sebuah kabel di saluran air. Kabel itu diduga merupakan aliran komunikasi milisi Hizbullah. Barang itupun difoto sebagai barang bukti untuk dilaporkan kepada komandan mereka.

Namun, kegiatan itu diketahui oleh anggota milisi Hizbullah. Mereka pun dikejar kemudian dikepung oleh pasukan milisi Hizbullah dengan senjata lengkap. Menggunakan motor trail dan membawa senjata AK-47 serta roket anti-tank atau RPG.

“Anda punya senjata, kami juga punya senjata. Kami tidak takut menghadapi Anda,” ujar salah satu milisi Hizbullah.

Anggota militer Spanyol segera menghubungi anggota TNI yang juga ada di Lebanon. Pada saat itu keduanya, tergabung dalam United Nation Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Sebuah pasukan perdamaian yang dibentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pasukan TNI yang datang segera menengahi kedua kelompok tersebut dan memintanya untuk berdialog. Pihak milisi Hizbullah pun setuju untuk berdialog dan menghentikan pengejaran.