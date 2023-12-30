Waspada, 52% Wilayah Indonesia Sudah Masuk Musim Hujan pada Akhir Desember

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan sebanyak 52% wilayah Indonesia sudah masuk musim hujan pada akhir Desember 2023. BMKG, mengingatkan ada satu wilayah yang memiliki potensi bencana banjir dengan kategori tinggi.

“Berdasarkan jumlah ZOM, sebanyak 52% wilayah Indonesia masuk musim hujan. Pada akhir Desember 2023 ini terdapat satu wilayah yang memiliki potensi banjir dengan kategori tinggi,” kata BMKG dalam keterangannya, dikutip Jumat (29/12/2023).

BMKG mengatakan wilayah yang sedang mengalami musim hujan meliputi , Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung bagian barat, sebagian Banten, sebagian besar Jawa Barat, sebagian besar Jawa Tengah, sebagian Jawa Timur, sebagian besar Kalimantan, Sulawesi Utara, sebagian Sulawesi Tengah, sebagian Sulawesi Barat, sebagian Sulawesi Selatan, sebagian Maluku Utara, Papua Barat dan sebagian Papua.

Sementara itu, BMKG menganalisis curah hujan pada Dasarian II Desember 2023 umumnya berada di kriteria rendah dan menengah (0 – 150 mm/dasarian). Kriteria curah hujan tinggi terjadi di Sebagian Aceh, sebagian kecil Sumatera Utara, Sumatera Barat, sebagian kecil Riau, sebagian kecil bagian selatan Jambi, sebagian kecil Kalimantan Barat, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur, sebagian kecil bagian tenggara Sulawesi tengah, dan sebagian kecil bagian tengah Papua.

Kemudian, pada Dasarian III Desember 2023 umumnya diprediksi curah hujan berada di kriteria rendah - menengah (0 – 150 mm/dasarian). Wilayah yang diprakirakan mengalami hujan kriteria rendah (kurang dari 50 mm/dasarian) berada di Bali dan NTB, sebagian besar Jawa, sebagian Sulawesi dan NTT, sebagian kecil Sumatra, Kaltim dan Kalsel, Malut dan Maluku, Papbar bagian utara;