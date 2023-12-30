Gagal Nyolong Motor, Pria di Lampung Timur Nyaris Dihakimi Warga

LAMPUNG TIMUR - Gagal merampas motor milik korbannya, satu dari dua pelaku pencurian dengan kekerasan ditangkap warga, Desa Taman Fajar, Kecamatan Purbolinggo, tak jauh dari tugu payung atau Kampus UNU Lampung Timur, Jumat (29/12/2023) siang.

Kasat Reskrim Polres Lampung Timur, Iptu Johannes EP Sihombing membenarkan peristiwa tersebut. Menurutnya, pelaku yang tertangkap berinisial JN (24) warga Desa Taman Cari, Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur.

Johannes menuturkan, peristiwa itu berawal saat pelaku dan rekannya yang berhasil kabur nekat hendak merampas motor milik korban bernama Diana (21).

"Saat itu pelaku berboncengan dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda type Legenda warna Hitam Putih membuntuti korban yang sedang melintasi jalan raya tersebut berboncengan dengan saksi yang mengendarai sepeda motor Honda BEAT warna merah," ungkap Johannes, Sabtu (30/12/2023).

Setibanya di jalan yang cukup sepi, kata Kasat, tiba-tiba kedua pelaku menghadang korban. Lalu pelaku JN turun dari sepeda motornya, kemudian langsung merebut kemudi dan menaiki sepeda motor korban sambil mengatakan 'bawa sini motor kamu'.

“Saat pelaku berhasil merampas motor korban, korban pun berteriak maling dan minta tolong warga," bebernya.