Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

PPLN Taipei Distribusikan Surat Suara Lebih Awal, Ganjar Minta Komisi II Panggil KPU

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |10:45 WIB
PPLN Taipei Distribusikan Surat Suara Lebih Awal, Ganjar Minta Komisi II Panggil KPU
Ganjar Pranowo meminta DPR memanggil KPU terkait surat suara yang didistribusikan lebih awal. (MPI/Riyan Rizki)
A
A
A

 

BOYOLALI - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, meminta Komisi II DPR untuk meminta klarifikasi setelah Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Taipei, Taiwan yang mendistribusikan surat suara kepada pemilih lebih awal dari jadwal.

Menurutnya, apa yang dilakukan PPLN Taipei merupakan hal yang kurang cermat. Ia menilai tidak perlu adanya kelalaian. Itu karena seluruhnya sudah pasti terjadwal.

“Ya saya kira Komisi II harus segera memanggil KPU dan mengklarifikasi itu. Karena lalai itu rasanya agak lucu gitu ya. Karena pasti persiapannya sudah terjadwal, masa ada yang lalai gitu ya,” kata Ganjar di Pasar Rakyat Kebon Agung, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (29/12/2023).

Ayah dari Muhammad Zinedine Alam Ganjar itu menegaskan, hal yang dilakukan PPLN Taipei merupakan tindakan yang kurang cermat.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengungkap alasan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Taipei, Taiwan mendistribusikan surat suara kepada pemilih lebih awal dari jadwal. Menurutnya, sebagian besar para pemilih di Taipei merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang memiliki kondisi pekerjaan berbeda-beda.

"Warga kita yang menjadi pekerja migran itu memiliki kondisi demografis dan aturan dari penyedia pekerjaan yang berbeda-beda, ada yang diizinkan libur dalam rentang satu minggu sekali, dua minggu sekali, dan satu bulan sekali," kata Hasyim saat jumpa pers di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (26/12/2023).

Tak hanya itu, kata Hasyim, Taiwan akan memperingati Tahun Baru China atau Chinese New Year pada 8-14 Januari 2024. Dalam kondisi itu, kata Hasyim, kantor pos setempat terakhir beroperasi 7 Februari 2024.

"Terdapat Chinese New Year di Taiwan pada tanggal 8-14 Februari 2024. Kantor pos hanya bisa mengirimkan surat suara kembali, terakhir pada tanggal 7 Februari 2024 atau satu minggu lebih awal dari jadwal penerimaan surat suara yang terkahir," tutur Hasyim.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement