PPLN Taipei Distribusikan Surat Suara Lebih Awal, Ganjar Minta Komisi II Panggil KPU

Ganjar Pranowo meminta DPR memanggil KPU terkait surat suara yang didistribusikan lebih awal. (MPI/Riyan Rizki)

BOYOLALI - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, meminta Komisi II DPR untuk meminta klarifikasi setelah Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Taipei, Taiwan yang mendistribusikan surat suara kepada pemilih lebih awal dari jadwal.

Menurutnya, apa yang dilakukan PPLN Taipei merupakan hal yang kurang cermat. Ia menilai tidak perlu adanya kelalaian. Itu karena seluruhnya sudah pasti terjadwal.

“Ya saya kira Komisi II harus segera memanggil KPU dan mengklarifikasi itu. Karena lalai itu rasanya agak lucu gitu ya. Karena pasti persiapannya sudah terjadwal, masa ada yang lalai gitu ya,” kata Ganjar di Pasar Rakyat Kebon Agung, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (29/12/2023).

Ayah dari Muhammad Zinedine Alam Ganjar itu menegaskan, hal yang dilakukan PPLN Taipei merupakan tindakan yang kurang cermat.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengungkap alasan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Taipei, Taiwan mendistribusikan surat suara kepada pemilih lebih awal dari jadwal. Menurutnya, sebagian besar para pemilih di Taipei merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang memiliki kondisi pekerjaan berbeda-beda.

"Warga kita yang menjadi pekerja migran itu memiliki kondisi demografis dan aturan dari penyedia pekerjaan yang berbeda-beda, ada yang diizinkan libur dalam rentang satu minggu sekali, dua minggu sekali, dan satu bulan sekali," kata Hasyim saat jumpa pers di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (26/12/2023).

Tak hanya itu, kata Hasyim, Taiwan akan memperingati Tahun Baru China atau Chinese New Year pada 8-14 Januari 2024. Dalam kondisi itu, kata Hasyim, kantor pos setempat terakhir beroperasi 7 Februari 2024.

"Terdapat Chinese New Year di Taiwan pada tanggal 8-14 Februari 2024. Kantor pos hanya bisa mengirimkan surat suara kembali, terakhir pada tanggal 7 Februari 2024 atau satu minggu lebih awal dari jadwal penerimaan surat suara yang terkahir," tutur Hasyim.