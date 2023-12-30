Tingkatkan Pemberdayaan Perempuan, Relawan Ganjar Ronggolawe Ajak Peserta Diskusi Berani Maju

LAMONGAN - Relawan Ganjar Pranowo Ronggolawe meningkatkan pemberdayaan perempuan dengan menggelar Diskusi Kongkow (Diskow) di Gedung Korpri, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

Hal ini salah satu langkah meningkatkan harkat dan martabat perempuan untuk berani maju, yang menekankan tema "Perempuan Punya Peran Besar Menuju Indonesia Unggul".

Pembina Generasi Merdeka Evi Ratnasari mengatakan, program pemberdayaan peran perempuan tersebut menunjukkan besarnya perhatian Ganjar-Mahfud pada para ibu dan perempuan.

"Pak Ganjar memberikan program untuk perempuan, salah satunya pemberdayaan ini sangat menarik buat kami. Mereka juga punya kesempatan mengekspresikan diri serta mengutarakan kemauan," kata Evi, dalam keterangannya, Sabtu (30/12/2023).

Ia menyampaikan pesan kepada semua perempuan di Indonesia untuk maju dalam segala hal dan jangan pernah ada kata menyerah.

"Kita semua punya hak yang sama, punya kesempatan sama, tidak usah pernah takut. Karena ketika kita ada kemauan yang bisa mengendalikan adalah diri kita sendiri, jadi ketika kalian ada kemauan maju terus tanpa ada kata mundur sedikitpun," ujar Evi.