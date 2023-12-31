Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

ICRC: Elektabilitas Prabowo-Gibran 39,4% Ganjar-Mahfud MD 29,1% dan Anies-Imin 25,6%

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |19:12 WIB
ICRC: Elektabilitas Prabowo-Gibran 39,4% Ganjar-Mahfud MD 29,1% dan Anies-Imin 25,6%
Debat Pilpres 2024 (Foto: MPI)
JAKARTA - Lembaga survei Ide Cipta Research and Consulting (ICRC) mengeluarkan hasil survei terbaru periode Desember 2023 terkait kontestasi Pilpres 2024. Dalam survei ini, pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo - Mahfud MD terus menempel ketat pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Dalam hasil survei itu, Prabowo-Gibran masih memiliki elektabilitas tertinggi dengan angka sebesar 39,4 persen. Pasangan Ganjar-Mahfud berada diurutan kedua dengan angka 29,1 persen dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 25,6 persen. Sementara 5,9 persen sisanya rahasia, belum memutuskan, dan tidak tahu/tidak jawab. 

“Prabowo masih unggul jika dibandingkan temuan kita sebelumnya di bulan November,” kata Direktur Eksekutif ICRC Hadi Suprapto Rusli, Minggu (31/12/2023).

Meski Ganjar masih berada pada urutan kedua, Ganjar dan Mahfud harus memperbesar raihan suaranya di wilayah Jawa Barat. Sejalan dengan itu juga Ganjar juga harus bisa mempertahankan dan memperbesar angka elektabiltias di Jawa Tengah yang didapat sebesar 55,9 persen.

“Jika nanti Ganjar mampu melaksanakan segala potensinya di Jawa Barat saya kira akan memberikan dampak untuk masuk ke putaran kedua,” ungkapnya.

Hadi juga mengungkap bahwa sejauh ini potensi Pilpres 2024 akan berlangsung dua putaran. “Jika dilihat dari data survei ICRC terbaru ini, maka Pilpres 2024 masih diprediksikan akan terjadi 2 putaran,” tutupnya.

Halaman: 1 2
1 2
      
