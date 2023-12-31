Melawan Petugas Pelaku Begal Ditembak Polisi, Aksinya Sempat Viral

BENGKULU - Jajaran Polsek Padang Ulak Tanding, Polres Rejang Lebong, Polda Bengkulu, menembak satu dari dua terduga pelaku begal di jalan lintas Kabupaten Rejang Lebong-Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan.

Terduga pelaku tersebut berinisial AW warga Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong. Dia masuk daftar pencarian orang (DPO) Polsek Padang Ulak Tanding, bersama rekannya yang saat ini masih buron.

Pada saat dilakukan upaya paksa penangkapan terduga pelaku melawan petugas di lapangan, sehingga dilaksanakan tindakan terukur di bagian kaki. Polisi juga berhasil mengamankan barang bukti satu unit sepeda motor milik korban.

AW bersama rekannya diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pada Kamis 29 Juni 2023 terhadap salah satu pengendara sepeda motor ketika berkendara di jalan lintas Curup-Lubuk Linggau.

"Terduga pelaku merupakan DPO Polsek Padang Ulak Tanding, yang diduga terlibat tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Aksi begalnya sempat viral di media sosial, pada Juni 2023," kata Kapolres Rejang Lebong, Polda Bengkulu, AKBP Juda Trisno Tampubolon melalui Kasi Humas, Iptu Sinar Simanjuntak, Minggu (31/12/2023).

Untuk keterlibatan terduga pelaku di tempat kejadian perkara lain, jelas Simanjuntak, tim Reskrim Polsek Padang Ulak Tanding masih melakukan pendamalam. Terduga pelaku dikenakan Pasal 365 KUH Pidana.

"TKP lain masih didalami," ujar Simanjuntak.