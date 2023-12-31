Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Anies Pulang ke Yogyakarta, Ingin Liburan Akhir Tahun di Kampung Halaman

Erfan Erlin , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |16:28 WIB
Anies Pulang ke Yogyakarta, Ingin Liburan Akhir Tahun di Kampung Halaman
Anies Baswedan (Foto: MPI)
A
A
A

 

YOGYAKARTA - Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan ingin menikmati malam akhir tahun di Yogyakarta, kampung halamannya.

Anies mengatakan, dirinya ke Yogyakarta, karena ingin menikmati akhir tahun dan tidak untuk mempersiapkan debat capres selanjutnya.

Anies juga tidak tahu ketika ditanya apakah gegara Anies, Jokowi urung melewatkan malam tahun baru di Yogyakarta yang biasa dilakukan di tahun-tahun sebelumnya.

"Saya tidak tahu (Jokowi tidak jadi di Jogja). Kalau saya kan rumahnya di sini, " ujarnya.

Anies menandaskan jika dia datang ke Jogja karena Johjanini kampung halamannya. Sebab dari TK, SD, SMP, SMA hingga Kuliah semuanya di Jogja. Sehingga kehadirannya di Jogja niatnya memang untuk liburan akhir tahun.

"Saya Optimis menang di Yogyakarta," kata dia.

Halaman:
1 2
      
